Docentes de la UPAV reclaman pago de “gratificaciones” por su labor

Profesores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) denunciaron la falta de pago salarial de algunos meses del 2020 y del periodo enero-abril.



Con una manifestación en las oficinas en la colonia 2 de abril, profesores y profesoras de bachillerato y licenciaturas de la UPAV señalaron la falta de compromiso de dicha institución hacia sus trabajadores.



El secretario general del Sindicato Integrador de Trabajadores de la UPAV (SITUPAV), Jorge Muñoz Solís, indicó que desde el 2011, cuando se creó la UPAV, el pago de los estudiantes como inscripciones y mensualidades es depositado a una cuenta bancaria que maneja un patronato.



"El recurso es dispersado por fundaciones o empresas outsourcing, para pagar las gratificaciones que son los salarios a los asesores solidarios que son los profesores y profesoras. Ya hemos solicitado diálogo en varias ocasiones con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque desde que fue creada la Universidad no les han aumentado el pago y tampoco tienen seguridad social".



Lamentó que no los estén reconociendo como trabajadores, además de que en todo el año no se les otorgan vacaciones.



“No nos quieren reconocer como trabajadores, siendo que en todo el año no tenemos vacaciones. La UPAV no reconoce salario, al pago le llaman gratificaciones y eso es lo que nos adeudan".



Detalló que son 341 sedes de la UPAV en el estado de Veracruz que se encuentran en la misma situación, sin ser reconocidos ni beneficiados con derechos laborales.