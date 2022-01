Docentes de la zona centro piden seguir al menos 15 días más en clases virtuales

Docentes de la zona centro piden seguir en clases en línea, por lo menos en estos momentos que Córdoba y Fortín se encuentran en semáforo epidemiológico amarillo y naranja respectivamente por el alza de casos positivos de COVID-19.Así lo señaló Job Antonio Ramírez Reyes, secretario de la sección sindical de la sección 32 del SNTE tras explicar que, en la última jornada de vacunación para el magisterio, de un total de 6 mil docentes federales el 10% no se pudo vacunar pues están en recuperación reciente por COVID-19."En las mismas recomendaciones nos lo decían que aquel docente que llegó con síntomas de COVID-19 o venía de 15 días de haber tenido el virus no se podía vacunar hasta que pasaran 6 meses, muchos compañeros no se pusieron el refuerzo", señaló.Reconoció que muchas escuelas que estaban trabajando en el modelo híbrido, ya regresaron al virtual tras considerar que hay un riesgo para la población estudiantil, pues hay alumnos y maestros enfermos aun cuando son leves los síntomas es irresponsable seguir contagiando.Piden aguantar 15 días en clases virtuales en todo el estado a fin de frenar la cuarta ola de coronavirus y de ahí retomar las actividades presenciales como se venía haciendo.Finalmente solicitó a las autoridades tomar cartas en este asunto para no poner en riesgo a la población escolar.