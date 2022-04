Docentes de primaria en Xalapa no quieren dar clases presenciales todos los días

A la Secretaría de Educación de VeracruzPresenteCARTA ABIERTAPor este conducto, nos permitimos expresa a ud (s) nuestra queja y/o denuncia por la injustificada situación que estamos pasando los alumnos de algunos grados de la escuela primaria “Jaime Torres Bodet”, debido a que algunos profesores de dicha escuela no quieren dar clases presenciales todos los días (no dicen motivos) y ya dijo el Secretario que es momento de hacerlo.Nuestros hijos se están retrasando demasiado por culpa de docentes flojos, cómodos e irresponsables al igual que el Director que tampoco hace caso a nuestras quejas, solamente argumenta que lo va a ver, que no sabe nada y que no puede con los maestros porque vienen recomendados de otros Sindicatos.Por otra parte, piden a cada rato, a través de vocales coludidas con maestros, irresponsables y sin fundamentos, dinero dizque para insumos y diversos materiales de trabajo de maestros (computadoras, cables HDMI, entre otras cosas), por alumno y no por familia.AtentamenteDiversos Padres de familia de la escuela primaria “Jaime Torres Bodet”, con domicilio en Murillo Vidal s/n.