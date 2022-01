Docentes de telebachillerato urgen a la SEV liberación de plazas; toman sede

Aspirantes de plazas magisteriales del proceso de asignación 2021-2022 del Subsistema de Educación Media Superior de Telebachillerato se manifestaron la mañana de este jueves en el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en demanda de la liberación de dichas plazas y acusando la falta de transparencia en el otorgamiento de las mismas.Los docentes dijeron estar decepcionados de cómo la actual administración de la SEV está llevando a cabo los procesos. Critican irregularidades por parte de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), ya que todo lo que están exigiendo no es recíproco, al no solucionar sus demandas ni decir si habrá o no plazas magisteriales.Lily Betzalano Hernández y Diana Guadalupe Pitalúa Velázquez, afectadas por esta situación, dieron a conocer que esta es la segunda ocasión que realizan esta protesta por la falta de transparencia en el proceso de asignación de las plazas docentes y señalan que las están vendiendo al mejor postor.Entrevistadas durante la manifestación realizada, dijeron que dicho proceso inició desde febrero del 2021 y es la fecha que no se les ha dado una respuesta satisfactoria, a pesar de haber ocupado los primeros lugares en el examen de evaluación que se les practicó para poder aspirar a una plaza docente.“Fueron muchos meses de capacitación, fueron exámenes, un pago de un curso de mil 250 pesos y no se nos ha dado una resolución de lo que ha pasado de las vacantes en Telebachillerato”, dijo Betzalano Hernández.Expresó que los resultados se dieron en agosto de 2021 y de esa fecha hasta ahora no nos han dicho si hay o no vacantes, ni siquiera han asignado nada a los primeros lugares, por lo que se está exigiendo una resolución por parte de las autoridades educativas correspondientes.Con pancartas y bambalinas colocadas en el portón principal, los manifestantes exigen “No a la venta de plazas”, “Plazas definitivas, no temporales, TEBAEV”, “Plazas para todas las asignaturas” y señalan a Recursos Humanos de sólo dar largas, “queremos respuestas, ¿por qué no se avanza en el proceso?”, al tiempo de pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García y del titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, porque cada vez “están pidiendo más requisitos”.A su vez, Pitalúa Velázquez recalcó que en noviembre se manifestaron de manera pacífica y se tuvo una reunión con funcionarios de la SEV y se les notificó que serían llamados a principios de enero pero ya han pasado casi 15 días y no han recibido ningún llamado.“Hasta el día de hoy no se ha hecho ningún llamado a ningún primer lugar, por lo que queremos respuesta y queremos dialogar con el titular de la SEV para que nos aclare el por qué se está tardando tanto este proceso (de asignación de plazas), el cual es largo, tedioso y costoso, porque no nada más se toman cursos de la ANUIES, sino también de Pruébate, así como capacitación didáctica y pedagógica y nos pidieron cursos extracurriculares”.“Todos esos requisitos nos esforzamos por tenerlos y hasta el día no se ha visto el resultado de ese esfuerzo. Nosotros sacamos los primeros lugares, sin embargo, no nos han llamado”, añadió.Por tal motivo, dijo, se está exigiendo a la autoridad que nos digan qué está pasando, cuántas vacantes hay por asignaturas, que nos digan cuándo se hará la asignación y sobre todo queremos transparencia.A su vez, Rosa Elena García, representante de aspirantes de Educación Básica, demandó que se respete el orden de prelación, porque los que están siendo llamados son docentes que participaron en el ciclo 2020-2021, que se volvieron a inscribir en el 2021-2022 porque no los habían llamado.Explicó que las plazas que les otorgan son temporales y no les han pagado a pesar de haberse trabajado, además la vigencia es hasta el 31 de mayo y no los han llamado, al tiempo de señalar que tan sólo en la asignatura de Biología se han entregado tres plazas, "¿y las demás, en dónde están?", se preguntó.“Donde trabajamos hay faltante de maestros en las escuelas y hay escuelas que están solicitando maestros y ¿dónde quedaron esas plazas?, ¿a quién se las están dando?”, añadió.