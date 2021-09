Docentes de Uxpanapa exigen pago de quincenas y respeto a su tabulador salarial

Docentes de Preescolar Indígena, Primaria Indígena, Secundaria Federal, Secundaria y Secundaria Técnica del Valle de Uxpanapa, se manifestaron en la plaza Lerdo para exigir el pago de la quincena 16, correspondiente al 30 de agosto, así como el respeto al tabulador salarial en el que se encuentran desde hace 35 años.



Antonio Mutio Marín Rodríguez, secretario General de la Delegación D1120 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expuso que son 248 maestros los que se encuentran afectados con esta situación.



“Se nos ha dejado de pagar sin aviso alguno desde la quincena 16, del 30 de agosto, el motivo supuestamente por las autoridades educativas es porque México les dice que nos bajen al tabulador 2, y nosotros estamos en el 3 desde hace 35 años”, expresó.



Acompañado por su compañeros, quienes con pancartas y cartulinas y cánticos exigieron su sueldo, apuntó que desde hace 24 años, cuando se fundó Uxpanapa, los profesores de esa zona siguieron cobrando igual, por lo que el cambio que pretenden aplicarles, según él, es ilegal al ser retroactivo.



“Desafortunadamente no sabemos quién, pero nos retuvieron nuestros pagos y estamos exigiendo el pago de la quincena 16 y ahora se junta la quincena 17. Venimos de muy lejos y lo único que le pedimos al Gobierno del Estado, que haga su trabajo, como nuestro patrón que es, y que nos pague la quincena lo más pronto posible”, reiteró Marín Rodríguez.



El líder sindical expuso que el pago de la nómina a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), no se ha visto reflejado porque es rechazado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al considerarlos fuera del tabulador que les corresponde.



“En el tabulador 2 nos bajarían el salario, no sabría decir en cuánto por ciento bajaría, pero sí es una proporción que nos afecta. -Los maestros- pertenecíamos al municipio de Minatitlán antes de que –Uxpanapa– se fundara y nos llevamos los mismos derechos que teníamos con Minatitlán”, refirió.



Añadió que este martes, a las 11:00 horas autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, se reunirán en la Ciudad de México para discutir esta situación.



“Esperamos tener una respuesta favorable, nosotros venimos de lejos, no somos golpistas, somos institucionales, pero sí vamos a manifestarnos pacíficamente para obtener un resultado favorable para nosotros y nuestras familias”, refrendó.



Además explicó que pasar al tabulador 2, no implica la pérdida de beneficios o prestaciones laborales, sino la disminución de las mismas junto con el salario.