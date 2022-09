Docentes de Veracruz exhibieron a alumnos por Internet; ahora SEV debe actuar

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, señaló que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) debe capacitar a los docentes para que no violenten el derecho a la intimidad de los estudiantes.Al respecto, expuso que la dependencia debe de trabajar con instituciones públicas y también privadas, pues así lo determinó al emitir una recomendación tras comprobar que con las clases online se violentaron garantías de los menores de edad.De esta manera, si los docentes suben a Internet o plataformas educativas imágenes o videos en los que se observen los rostros de sus estudiantes, primero deberán contar con el permiso expreso de los padres o tutores legales en un documento firmado.“La recomendación tiene que ver con adecuar los reglamentos y, sobre todo, una adecuada vigilancia a las escuelas que les permitan dar el servicio de manera particular (…).“Debe de hacer una vigilancia permanente para que cumpla con la normatividad y en el caso de aquella normatividad que no esté acorde ahora con el uso de la tecnología de la información que los adecúen”, indicó Matzumoto Benítez.Y es que de acuerdo con la recomendación 038/2022, durante la pandemia un estudiante en una escuela primaria privada en Xalapa fue grabado sin el consentimiento expreso de su tutor legal y el video fue subido a internet.El organismo determinó que dicha situación terminó por violentar su derecho a la intimidad, a la vida privada y al interés superior de la niñez, por ello se exhortó al titular de la Secretaría, Zenyazen Escobar, a iniciar procedimientos disciplinarios e incluso administrativos al personal responsable, así como darles capacitación para que una situación así no se repita.La recomendación se emitió con base en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado, determinando que tanto los profesores como personal de la dependencia incurrieron en distintas acciones que violentaron los derechos humanos del alumno que afectaron su intimidad y vida privada.La SEV aceptó la recomendación y ahora deberá reconocer la calidad de víctima directa del menor y de su tutor para realizar los trámites y gestiones necesarias ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y que sean incorporados al Registro Estatal de Víctimas (REV).El caso en mención ocurrió durante el ciclo escolar 2020-2021 en una escuela primaria de Xalapa en donde, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, el plantel implementó clases virtuales a través de la plataforma digital Classroom.