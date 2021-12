Aunque afirmaron sentirse más tranquilos debido que recibirán una vacuna de refuerzo contra el COVID-19, docentes de secundaria y bachillerato de la Sección 56 esperan que se les aplique otro biológico que no sea CanSino para que estén mejor protegidos.Néstor Evangelista Izquierdo, secretario general de la delegación D-II-36 de Secundarias y Bachilleratos en la Sección 56, explicó que recibieron con gusto el anuncio del refuerzo de la vacuna anticovid, pero piden que no se les vuelva a aplicar CanSino, sino alguna otra marca del biológico, para que tenga una mayor efectividad.Comentó que únicamente se encuentran a la espera de que les indiquen qué día serán inoculados para que los maestros acudan a inmunizarse y esperan que en estos días les informen sobre la fecha y la marca de la vacuna.Evangelista Izquierdo mencionó que a la fecha, de las escuelas que forman parte de la delegación que encabeza, Bachilleres de Río Blanco, Bachilleres América de Mendoza y Diurna de Orizaba (ESBO) llevan a cabo clases presenciales de manera híbrida y hasta ahora, gracias a los protocolos que se han aplicado, no se ha dado ningún caso de contagio de COVID-19 entre la población escolar.Indicó que en el caso de la Diurna de Orizaba, diariamente los padres de familia informan sobre la salud de sus hijos y si tienen algún síntoma que pudiera ser de la enfermedad, lo que ha permitido cuidar tanto a los alrededor de 900 alumnos como al personal docente y administrativo.El representante fue entrevistado durante un convivio que celebraron docentes de la delegación para conocerse mejor luego de que recientemente fuera conformada.