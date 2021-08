Los maestros y los integrantes del sector educativo, que en abril pasado recibieron la vacuna antiCOVID-19 de CanSino, y que en estos días lograron violar los filtros que implementó la Brigada Correcaminos en Xalapa, para evitar que pudieran recibir la primera dosis de la de Pfizer, ya no recibirían la segunda.



Así lo adelantó el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al señalar que aunque hayan sido inoculados nuevamente con el biológico desarrollado por dicha farmacéutica alemana, en el certificado de vacunación saldrá que recibió la de origen chino.



“Quien fue vacunado con CanSino, lo digo no por los maestros, sino por el sector educativo en general, ya le viene (en el certificado de vacunación) que fue recibida la vacuna CanSino. Detectado éstos que nos violaran los filtros que tenemos, seguramente no se les aplica segunda dosis porque no tiene ningún caso”, expresó en entrevista telefónica.



Huerta Ladrón de Guevara consideró que la sociedad repudiará a quienes intentaron colarse y recibir nuevamente la inmunización contra el Coronavirus, porque a su decir, “le están quitando una oportunidad de vida a otra persona que pudiera ser vacunada”.



Reiteró que no es necesario intentar ser inoculado por segunda ocasión, si ya lo fue cuando se desarrolló la campaña exclusiva para los docentes a finales de abril.



Asimismo, comentó que en Xalapa se implementaron filtros para evitar que menores de edad, o personas de otros municipios acudieran a la capital por la vacuna Pfizer, como fue la presentación de una constancia de residencia expedida por el jefe de manzana, de estudios o de trabajo en la ciudad.



“Quien no (acredite la residencia en el puerto), con la pena (no será vacunado) y le corresponderá cuando le toque a su municipio. Son los filtros”, precisó al apuntar que en Veracruz puerto, cuya campaña para personas de 18 a 30 años comienza mañana, se le dará prioridad a éstas en los primeros cinco días.



“Para priorizar a los de 18 a 30 años de edad se van a vacunar a los de 18 a 30 años y a mujeres embarazadas mayores de 18 años, pero los rezagados, los remisos de otras generaciones se les admitirá siendo residentes de Veracruz los días sábado y domingo para que podamos checar mejor que no hayan tenido otra vacuna previa”, puntualizó.



Detalló que esta revisión se hace a partir de los datos que se tienen de los que ya fueron vacunados en marzo pasado con CanSino; y apuntó que no tiene algún caso ir en contra del Comité Nacional de Vacunación, quien ya ha reiterado que se requiere otra vacuna diferente a la ya recibida, como es la CanSino, que con una dosis es suficiente.



“Todas las vacunas producen grados de eficacia, de seguridad para lo que son, son preventivas”, insistió al comentarle a quienes piensan que recibiendo la de Pfizer podrán ir a Estados Unidos, ello tampoco es garantía porque requerirán una prueba PCR y la visa americana.



Sobre la inmunización a menores de 18 años, reafirmó que hay un hecho científico nivel internacional que recomiende hacerlo y sólo se planearía hacerlo, cuando el niño o adolescentes padezca una comorbilidad y cuando a nivel internacional exista la recomendación.