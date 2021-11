Docentes del Estado reclaman a la SEV plazas de Telebachillerato

En demanda de la liberación de plazas docentes del Subsistema de Educación Media Superior de Telebachillerato, docentes se plantaron y se manifestaron de manera pacífica en el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).Los inconformes exigen hablar con Zenyazen Roberto Escobar García o con quien corresponda sobre el proceso de admisión de Telebachillerato 2021-2022 para que se les defina cuándo se les entregarán las plazas a que tienen derecho, al obtener los primeros lugares en el proceso de admisión del presente ciclo escolar.Los manifestantes, que provienen de todo el Estado de Veracruz, como es el caso de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Atzalan y de otras partes de la entidad, llegaron desde las 5:00 horas y colocaron cartulinas, en donde exigen transparencia en el proceso de admisión al Telebachilerato del Estado de Veracruz, respetar la lista de ordenamiento y que dichas plazas no se vendan.La acción de los docentes no interrumpió las labores de las diferentes oficinas administrativas de la SEV, ya que no quieren afectar los trámites administrativos que los usuarios realizan en las mismas."Lo que pedimos es que den respuesta a nuestras peticiones, ya sea de manera directa del Secretario o de las personas encargadas del proceso pero que den respuestas concretas, no evasivas", añadieron.A decir del profesor Bernardo Joaquín Aguirre Hernández, uno de los afectados, dijo que están preocupados porque ya está por finalizar noviembre y no les han dado ninguna respuesta, “hemos estado llamando por teléfono y sólo nos dicen: 'esperen su asignación' y hasta ahora no tenemos respuesta”.Señaló que no están pidiendo nada fuera de la normatividad, sino lo que por derecho les corresponde, pues cumplieron con todos los requisitos establecidos para concursar por una plaza docente del subsistema de Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV).Señaló que de entre los requisitos que se tuvieron que cumplir se encuentran cursos pedagógicos de 400 horas, cursos extracurriculares también de 400 horas, constancia de inglés con un nivel B1 y aparte de eso se pagó una constancia de habilidades docentes por $1,250.00.“Entonces invertimos tiempo, dinero y esfuerzo y por eso estamos aquí presentes, porque hasta el momento no tenemos respuesta; nos dijeron que quizás nos atenderían hasta las 9 de la mañana pero de no hacerlo, no nos moveremos del plantón que se inició a temprana hora”, concluyó.Es de notar que al momento de la entrevista, sólo había unos 30 docentes manifestándose pero que se estimaba que arribarán más, pues suman cientos de ellos los que participaron en el proceso de admisión y que hasta el momento desconocen si obtendrán una plaza o no.