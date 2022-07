Docentes denuncian falta de atención en Delegación del ISSSTE en Xalapa

Buena tarde, alcalorpolítico:Los molesto para hacer pública mi denuncia de las oficinas de la delegación del ISSSTE de la avenida Xalapa, el cual atiende en horario de 8:00 horas a 14:30 horas y se encarga de dar los préstamos a los docentes.Vinimos a recoger el cheque del sorteo del préstamo desde ciudades alejadas de la capital, porque desde México nos dieron la cita para el día de hoy viernes; Igualmente hay compañeros docentes que están esperando que los atiendan desde las 9:00 horas y siendo las 2 de la tarde aún no nos atienden.Los vigilantes del IPAX –muy déspotas– cerraron las puertas a las 13:00 horas porque les empezamos a reclamar que ya es muy tarde y que no nos han atendido. Hay una compañera que me comentó que es la segunda vez que la citan y no la atendieron. Ella viene de Misantla, otras de Coatzacoalcos y de Minatitlán.Nosotros venimos de Orizaba, pedimos permiso para faltar a laborar (se quedan molestos los padres y dicen que somos "huevones") y gastando en pasaje, y ahora con este tipo de trato tenemos que volver a gastar en pasajes, dinero que no teníamos contemplado.Un trabajador salió a preguntar quienes venían hacer otros trámites, y le dijimos nuestra inconformidad y nos dijo que le iba a decir a su jefe que saliera para hablar con nosotros, ya llevamos casi 1 hora esperando y no salió.Les agradezco su atención, y les mando un caluroso abrazo.