Docentes no pueden obligar a estudiantes a tomar clases presenciales: SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, reiteró que los docentes no pueden obligar a los padres de familia a que sus hijos tomen clases presenciales, por lo que los invitó a que se acerquen a la Subsecretaría a poner su queja.Al ser cuestionado sobre la obligatoriedad de las clases presenciales en instituciones educativas, como la Escuela Técnica Secundaria Número 140, Zenyazen Escobar dijo que en caso de que los tutores no quieran enviarlos a las aulas, se debe implementar la modalidad mixta.“Nosotros no podemos obligar a que vayan o que los padres de familia lleven a sus hijos, el consenso siempre se ha dado de manera conjunta, es decir, la sociedad de padres de familia, los papás, en asambleas con los docentes y los directivos”, explicó.Sobre el boletín informativo emitido por la Directora, en el que informa el retorno totalmente presencial, Escobar García dijo que éste se pudo decidir en una asamblea.“Afortunadamente, las redes sociales nos pueden informar mucho pero también nos pueden desinformar mucho y crear a veces una situación que no es real”, justificó al apuntar que las suposiciones son las que a veces conllevan a no ofrecer información errónea.Además, señaló que hay planteles que por problemas como falta de servicios básicos o daños en su infraestructura no pueden abrir sus puertas para recibir a los escolares.Una de ellas, ejemplificó, es la Secundaria General Número 4 del Puerto de Veracruz, que carecía de agua y electricidad pero que ya fue restablecido el cableado que fue robado y se instalaron las tuberías para el líquido y así esté en óptimas condiciones.“Son en esos casos, que son muy contados, los cuales no podrían estar presencial, de ahí en fuera los que determinan son las madres y padres de familia. No se les puede obligar, por eso tenemos la modalidad mixta”, reiteró.El titular de la SEV acotó que en caso de que se esté obligando a las clases presenciales, los tutores deben dar aviso a la Subsecretaría de Educación Básica “y ahí estaremos muy al pendiente”.