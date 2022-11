Docentes que protestan no están informados o los malinforman: Cuitláhuac

Ante las protestas de docentes que siguen reclamando el incremento salarial a pesar de que las autoridades ya garantizaron el pago en diciembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez comentó que tras dialogar con algunos de los profesores pudo observar que “no les llega la información” o los están malinformando.En conferencia de prensa, el mandatario reiteró que será en la primera quincena de diciembre cuando reciban el incremento, el cual también se verá reflejado en su aguinaldo.Además, sobre el nombre de “Bono del Bienestar”, dijo que esto es lo de menos, pues sí es un aumento salarial y no será un único pago, como ocurriría si fuera un bono.“Algo noté; que no llega la información a los maestros. Los maestros están en búsqueda de información y no les lega, incluso hasta como que a algunos los malinforman, por ejemplo, ayer estuve dialogando un buen rato con un grupo de ellos que tenían tomada una escuela y me preguntaban dónde está el dinero”, dijo el mandatario.Añadió que el aumento salarial no estaba programado en el presupuesto de egresos de 2022, por ello es fácil cumplir para el actual ejercicio. Sin embargo, garantizó que el dinero se entregará de forma retroactiva y el incremento se mantendrá de forma permanente.Igualmente reconoció que no es un “bono del bienestar”, como lo ha señalado incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de un incremento salarial.“Es por ponerle a un nombre, pero es incremento salarial (…). Es un incremento salarial, el presidente lo explicó, así le pusieron y nosotros apechugamos”, explicó García Jiménez.García Jiménez también detalló que la federación se comprometió a realizar el depósito en dos partes, pero esto corresponde a una ayuda para enfrentar el déficit de 5 mil millones de pesos que se tiene cada año.Además, el Gobernador minimizó el cierre de escuelas por protestas de los profesores y profesoras estatales para exigir el pago de incremento del 1, 2 y 3 por ciento.“No son maestros inconscientes, como se les acusa, no es un capricho, obviamente quieren saber ‘se me va a pagar o no se me va a pagar’, la inmensa mayoría tomó una actitud muy razonable y no es tampoco que sean irracional.“Nada más que les llegue la información y verán que lo va a razonar, de las 19 escuelas del primer día restan menos de la mitad, porque no les había llegada esta información”, añadió García Jiménez.