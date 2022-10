Docentes rechazan nombramiento de supervisor escolar para zona 074

Docentes y directores de seis de las 20 escuelas pertenecientes a la zona 074 del Estado, se manifestaron esta mañana en el edificio que alberga a la supervisión escolar en la avenida Américas, en Xalapa.Ello en reproche a la designación como responsable de la supervisión de una persona que, sostienen, no cumple con el perfil adecuado para el desempeño de dichas funciones.Al respecto, Ana Elena Vázquez Vázquez, docente, dijo en entrevista que el miércoles pasado se dio el nombramiento temporal del psicólogo Gustavo Ceballos García, pues el supervisor se encuentra incapacitado.Sin embargo, indicó que dicha persona no pertenece al nivel de primaria estatal, sino que hace parte de la rama de Educación Especial.“Entonces no estamos de acuerdo en que él dirija la zona porque consideramos que no reúne las características necesarias para desarrollar este trabajo”, dijo.Detalló que, entre otras cosas, el perfil de la persona que sea supervisora de primarias debe tener comunicación asertiva, lo que no acontece en el caso y ha ocasionado que existan ya algunos desencuentros con directores de diversas escuelas.Vázquez Vázquez solicitó que la Dirección General de Primaria Estatal intervenga ante las peticiones de los docentes y directivos.Descartó que en este caso se vayan a tomar medidas que afecten el libre tránsito de los ciudadanos, aunque sí podrían tomar las escuelas.Confiaron que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto y no permitan que el conflicto escale, máxime que si bien la incapacidad del actual supervisor es de 28 días, hay temor de que pueda prolongarse y Ceballos García continúe al frente.“Por eso estamos tomando estas medidas para que si nuestro supervisor sigue incapacitado, esté al frente de nuestra zona una persona que pueda organizar ese trabajo en equipo que requerimos para sacar adelante el nivel académico de los alumnos de la zona escolar 074”, dijo.