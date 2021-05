Docentes rechazan nuevos lineamientos de asignación de plazas

Por enésima ocasión, egresados normalistas se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir a sus autoridades la asignación de las plazas docentes, ya que tiene más de un año y éstas no han sido otorgadas, pese a que aprobaron la evaluación que les aplicaron en el concurso 2020-2021.



Los inconformes, quienes llegaron en las primeras horas de este martes, colocaron pancartas en los accesos a las instalaciones de la dependencia estatal y criticaron que ahora la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) quiere sujetarlos a los nuevos lineamientos para el otorgamiento de sus nombramientos, situación que a ellos les afectan en gran medida.



Con esa determinación, indicaron, se pretende unificar sus trámites con la convocatoria para la asignación de plazas magisteriales 2031-2022, situación que los coloca en la total indefensión e incertidumbre al no saber qué pasará con las claves que les otorgarían, en donde ya se tenían 145 asignaciones para igual número de docentes.



Expresaron que en las reuniones sostenidas con los funcionarios de la SEV no han podido resolver este tema, ya que la disposición es de la Federación, a pesar de que los participantes en el proceso 2029-2021 firmaron una convocatoria y ahora les quieren aplicar otra, de ahí que están solicitando el apoyo al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, para que se les resuelva su situación laboral.