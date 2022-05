Docentes reclaman a Federación salarios vencidos de cinco meses

Esta tarde, docentes pertenecientes al PRONI cerraron intermitentemente la calle Enríquez, en exigencia del pago correspondiente de 5 meses.Yumari Gonzales, integrante del Programa Nacional de Inglés (PRONI), expuso que como programa perteneciente a la Secretaría de Educación está coordinado por la SEV, sin embargo la queja es hacia el coordinador nacional del PRONI quien no ha atendido las demandas."Es un programa federal que adopta la Secretaría de Educación de Veracruz porque finalmente ellos coordinan, pero a la fecha la persona que está al frente, el coordinador nacional no le da respuesta a nadie, a ningún Estado", dijo.Añadió que por parte de la coordinación estatal se ha estipulado un monto por más de 5 millones de pesos, el cual ya fue aprobado pero no liberado y serviría para cubrir los 5 meses adeudados y garantizar los pagos hasta el mes de diciembre.Señaló la injusticia que viven, ya que deben cumplir requisitos ante las autoridades educativas, como diplomados y diversos estudios del idioma, sin embargo, esta preparación no se ve reflejada a la hora de recibir su pago, lo que está ocasionando un problema incluso a nivel mental."Estamos en mayo y no tenemos ninguna certeza sobre nuestro pago, estamos en una situación bastante difícil, miserable, en la que se involucra incluso nuestra salud mental por un estrés de índole social, en la que no podemos pagar ni siquiera nuestra renta, a pesar de haber cumplido con todos les requerimientos de la educación de calidad que ha propuesto este estado", agregó.Bajo estas premisas, declaró que es mentira que en Veracruz no se adeude a docentes, pues ellos son prueba de que sí.Finalmente, expuso que si bien no se presentaron muchos profesores a la manifestación, este problema abarca a todo el Estado de Veracruz, a docentes de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Orizaba, Papantla, entre otros, que imparten tanto en escuelas federales como estatales, desde preescolar hasta secundaria."Los que estamos aquí somos los que todavía tenemos los 5 o 10 pesos para el camión, el resto de los compañeros está con nosotros a distancia", concluyó.