Docentes reclaman al USICAMM por lento proceso de cambio de adscripción

Buen día:A través de la presente quiero informar acerca lo que está pasando en Veracruz (al menos) con los cambios y permutas convocados por la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV).Somos un grupo de al menos 50 docentes de preescolar, primaria y secundaria, que participamos en diferentes procesos convocados por USICAMM y que no nos hemos podido mover de manera física a nuestro nuevo centro de trabajo.Algunos somos de promoción vertical, que pasamos de docentes a directores, otros somos de cambios de adscripción y queremos estar cerca de nuestros hogares y también hay docentes que por motivo de seguridad o enfermedad solicitaron su cambio de adscripción.Sin embargo, aunque a muchos nuestros movimientos aparecen como aplicados en los sistemas de nómina estatal, FONE y departamento de recursos humanos (es decir, ya se dieron de manera administrativa), no nos permiten llegar a nuestros nuevos centros de trabajo, si no llegan los respectivos sustitutos.El problema es que nuestros movimientos, de manera administrativa, se dieron desde noviembre, octubre y en la mayoría de los casos, desde agosto del 2021.Nos han dicho las autoridades y encargados que, estos movimientos no se dan porque aún no se han ofertado nuestros lugares para los procesos de nuevo ingreso y promoción vertical, o bien que no se han liberado las órdenes de presentación de los sustitutos.Pero todo parece indicar que estos procesos se detienen en el mismo lugar: USICAMM.Esto afecta directamente a los alumnos de diferentes niveles e instituciones, porque no tienen realmente la seguridad de cuándo va a llegar el docente de su grupo y en algunos casos, no hay directores en diferentes escuelas y provoca que algunos docentes, con grupo, tengan que asumir esas funciones.No sé si es a nivel estatal o a nivel nacional pero me pareció que es un buen tema para comentar, pues en diversas ocasiones han publicado que padres de familia de distintos sitios del Estado se manifiestan en la SEV exigiendo que se les asignen docentes y directores para escuelas de sus localidades mientras que, al mismo tiempo, nosotros exigimos que se nos permita llegar ya, de manera física, a nuestros nuevos centros de trabajo.Muchas gracias.