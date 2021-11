Docentes se jubilaron y dejaron a estudiantes sin clases, en primaria de Xico

Padres de familia de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” en Xico, señalaron que ante la falta de docentes desde hace meses, la institución tiene que laborar sin dos de ellos y sin director, lo que afecta las clases de los alumnos.Al respecto, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Gabriel Colos García, indicó que debido a que varios docentes se han jubilado, la escuela se ha quedado sin docentes para el quinto y sexto grado, así como sin director desde hace casi un año.Refirió que siempre se ha tenido esta problemática en el plantel, pues apenas el año pasado una docente pidió su jubilación y los alumnos se quedaron un ciclo escolar sin recibir clases.“Debido a que varios profesores se han jubilado la escuela se ha quedado sin docentes, el año pasado se jubiló una profesora y mandaron el recurso de una nueva hasta apenas hace unos meses, después de un año la profesora llegó y el ciclo pasado los niños se quedaron sin recibir clases”, detalló.Asimismo, explicó que actualmente los profesores de quinto y sexto grado también se retiraron en el mes de septiembre, mientras que el director se fue el año anterior y a la fecha la Secretaría de Educación no envía a los reemplazos.“Ahora tenemos dos profesores que ya se jubilaron en septiembre y todavía no mandan el recurso, el director se jubiló el año anterior y hasta la fecha no tenemos nuevo director, la escuela está trabajando sin director y sin dos profesores, teniendo dos grupos sin docentes, quinto y sexto grado”, dijo.Del mismo modo, aseguró que ya los padres de familia han dirigido varios oficios a la SEV y a la supervisión escolar correspondiente, sin embargo, no reciben respuesta.“Se ven afectados 22 alumnos, y además la organización del director nos preocupa que debido a esto los niños sigan sin recibir clases, la situación es difícil, ya enviamos muchos oficios a las dependencias, a la SEV y a la supervisión, pero no hay respuesta, dicen que ya está en puerta, pero no han llegado, que según el director tenía que llegar hace un mes, pero no es así”, aseveró.Finalmente, advirtió que de no recibir respuesta favorable por parte de las dependencias, procederán a cerrar el plantel o acudir directamente a la SEV, pues los padres ya se encuentran “muy molestos”.“Hemos llegado a pensar y optar si las autoridades no dan respuesta, proceder a otras medidas, cerrar la escuela o irnos a manifestar a la SEV, los padres ya están muy molestos”, concluyó.