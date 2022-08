Docentes “toman” primaria de Orizaba; exigen destitución de Director

Aún no inician las clases de este nuevo ciclo escolar y la escuela primaria “Enrique Laubscher” de Orizaba está tomada, pues hay señalamientos de cuatro presuntos casos de acoso sexual contra el personal por parte del director Gerardo Gutiérrez.Desde muy temprana hora fueron colocados letreros para exigir un alto al acoso laboral y sexual, por lo cual piden que se vaya el Director de esta institución.En entrevista docentes de esta institución educativa dijeron que es preocupante lo que ocurre pues temen también por la seguridad de las alumnas."Somos el personal docente en que estamos haciendo este paro, ya que como ustedes ven el Director ha incurrido en muchas faltas y presumimos también casos de acoso sexual, hostigamiento laboral y hay falta de rendición de cuentas y hay abuso de autoridad contra todos los compañeros".Incluso revelaron que ya hay un oficio en curso en Xalapa por el caso de una profesora por la presunción del delito de acoso sexual, "por ello exigimos que venga el secretario de Educación Zenyazen Escobar y resuelva esta situación, ya no queremos a esa persona porque todos los compañeros nos ha acosado laboralmente".Dijeron que las clases se podrían iniciar mañana, pero eso depende del actuar de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz.Añadieron que el acoso sexual es un delito castigado incluso con cárcel, "No olvidemos que tenemos aquí niñas como alumnas y no sabemos qué pueda pasar. Si en este momento fue (contra) el personal, qué podemos esperar para las (alumnas), porque tenemos niñas que ya son grandes, de quinto y sexto grado".