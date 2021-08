En una actitud “gandalla” y egoísta, docentes de Xalapa que fueron de los primeros en recibir la vacuna antiCOVID-19 y a quienes se les aplicó el biológico CanSino, ahora también acuden a que se les aplique la dosis de Pfizer, por considerar que tiene mayor efectividad.



El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, criticó a los mentores que llevan a cabo estas acciones sólo por considerar que la Pfizer es la mejor vacuna y que las otras son malas.



“Es una actitud clasista, racista, porque muchos que ya fueron vacunados del sector educativo, ahora están acudiendo esta semana y hacemos un llamado a que en Veracruz Puerto no se repita eso”, expresó.



En este sentido, el funcionario federal expuso que se ha estado revisando, sobre todo con los mayores de 30 años que llegan por su dosis en esta etapa y se verifica a los que ya están vacunados del sector educativo, porque continúan ingresando a pesar de estar inoculados con la unidosis.



“Están llegando como 50 por módulo, unos 300 al día y cuando detectamos que ya recibieron su aplicación, los estamos regresando. Les tenemos que decir que no los podemos vacunar porque ya tienen la que se aplicó al sector educativo y esa es una circunstancia que estamos viendo”.



Al respecto, mencionó que lo que proponen es que los docentes no quieran engañar, porque hay controles y bases de datos que en cualquier momento van a arrojar que ya fueron inoculados.



A quienes aun así ya lograron su primera aplicación, “lo llevarán en su conciencia”, dijo al mencionar que están revisando minuciosamente todos los datos y aunque se les haya aplicado la primera dosis, eso no les garantiza la segunda si hicieron “trampa” y ya tienen la dosis de CanSino.



El gobierno actual actúa de buena fe, dejó en claro Manuel Huerta al hacer un llamado a la conciencia de los docentes, “que eviten ser clasistas, racistas, que no los engañe la infodemia, que no los engañe su aspiracionalismo, por pensar que con Pfizer ya van a poder entrar a Estados Unidos, cuando de todos modos les harán la prueba PCR”, expresó.



En los pueblos originarios, dijo, se está aplicando la CanSino por ser unidosis y no se trata de racismo, “no es de menor calidad inmunológica, eso no es cierto”, insistió.



En este punto, explicó que en Xalapa y Veracruz se aplica Pfizer porque hay red de frío para soportar esa vacuna y en las zonas serranas o pueblos originarios no existen esas condiciones y sería más tardado volver a esas zonas lejanas a una segunda aplicación.



“Entonces la gente tiene que despertar a la conciencia, ser solidarios, no querer sorprender, porque el gobierno está actuando de buena fe y si alguien se da cuenta de estos actos de birlar los mecanismos, hay que decirlo y entre todos evitar que esto suceda”, invitó Manuel Huerta.