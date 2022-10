Documental “Mamá” critica figura del macho mexicano que aún persiste en México

“Mamá” es una película documental que se proyecta como parte de la gira de documentales 2022 de Ambulante, este 7 de octubre a las 17:00 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa y con entrada libre, pero cupo limitado.En entrevista, el director del filme, Xun Sero, cuenta que la película está inspirada en su propia madre y que retrata la violencia machista que se vive en todo el país. Grabada en Chiapas en 2016 y finalizada el pasado 2021, esta producción muestra el otro lado de las convenciones sociales sobre la construcción de un pareja, pues critica el romanticismo que por muchos años envolvió el que un hombre “robe” a una mujer para hacerla su esposa, así como la figura del “macho mexicano” que aún se encuentra en muchas latitudes de México.Xun Sero hace hincapié en que si bien la película es íntima al tratar situaciones que vivió en casa de sus padres, esto no la hace ajena, pues “el machismo no es un tema, sino una situación presente en todos lados”, por lo que a través de esta película invita a la reflexión desde ambas partes.Esta película trata una situación íntima del director y su madre, pero que se repite en muchas familias, razón por la que Xun Sero, prometió a su madre llevar la película a otras personas para que sirva como detonante y se cuestionen las construcciones sociales que se han naturalizado.Para los jóvenes creadores y aquellos que piensan que sus historias no merecen ser contadas porque carecen de interés, el director de Mamá agregó “para todas las personas que quieren hacer cine, que se arriesguen a contar historias de su propia realidad, muchas veces me topé con comentarios de que el cine no es para sanar traumas, pero la película que yo traigo es personal, es social y necesitamos abonar. Invito a las personas que tienen ganas de en expresar algo que piensen en generar productos que dialoguen con la sociedad”.