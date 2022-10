Dona Congreso tres unidades automotrices a Bomberos de Xalapa

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia Guevara, se reunió con integrantes del Patronato de Bomberos de Xalapa A. C., para realizar la donación de tres unidades automotrices propiedad de esta Soberanía que se encontraban en desuso, con el fin de que sean utilizadas en las tareas de servicio a la sociedad.Dicha entrega se suma a la de 577 bienes muebles y equipo de oficina entregados con anterioridad a dicha institución, dando por concluido el Acuerdo 1323 autorizado por la Diputación Permanente de la LXV Legislatura el 29 de octubre de 2021.El Acta de Donación refiere que todos estos recursos, debido al uso administrativo y fecha de adquisición, a pesar de estar en condiciones aceptables, se encuentran considerados como obsoletos para las funciones administrativas de este Congreso, por lo que su enajenación a través del procedimiento de donación, baja contable y administrativa, fue autorizada por la pasada legislatura y publicada en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 452, de fecha 12 de noviembre de 2021.Ante el presidente del Patronato de Bomberos de Xalapa A. C., José Zaydén Domínguez Toledano, la diputada Cecilia Guevara reconoció la importancia que el Honorable Cuerpo de Bomberos tiene para la sociedad veracruzana.En nombre de la LXVI Legislatura y de la población en general, la legisladora agradeció la loable labor que las y los bomberos realizan de manera permanente, las 24 horas y los 365 días del año, “anteponiendo la vida de las y los ciudadanos a la propia desde una auténtica vocación de servicio”.A su vez, el director técnico y primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, manifestó que dicha institución ofrece sus servicios gratuitamente a través del trabajo voluntario de hombres y mujeres que ponen en riesgo su vida “por el solo hecho de servir a la sociedad”; de ahí, dijo, la necesidad de allegarse de recursos y/o bienes que puedan reforzar la labor heroica que realizan.En este sentido, el Primer Comandante hizo un llamado a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, para lograr un consenso con las y los integrantes de la LXVI Legislatura en la búsqueda del respaldo gubernamental que los cuerpos de bomberos municipales necesitan.En este acto participaron, por el Patronato de Bomberos A. C., Bertha Pavón Pérez, Juan Arturo Luna Gómez y Alfonso Álvarez Hernández, así como Juana García Martínez, primer inspector del Cuerpo de Bomberos de Xalapa y primera mujer bombero en la entidad, y Juan Carlos Acosta Flores, jefe operativo.Además, por el Congreso del Estado, el secretario general, Domingo BahenaCorbalá; la titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; el contralor interno, René Buenrostro Hernández; el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Carlos Iram Arévalo Rodríguez; asesores y personal administrativo.