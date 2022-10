Donan libros de texto del año pasado en Secundaria Técnica 4, en Orizaba

Debido a que hay alumnos, sobre todo los de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 4, que no pudieron recibir libros de texto, los mismos estudiantes están llevando por iniciativa propia sus tomos del ciclo escolar pasado para darlos a quienes los necesitan.Padres de familia indicaron que los libros no alcanzaron para todos los alumnos, por lo que hubo varios de diferentes grados, sobre todo de primero, que no recibieron ese material.Señalaron que la falta de libros afectó tanto a estudiantes del turno matutino como del vespertino, lo que ha provocado un retraso en el aprendizaje de esos menores.Mencionaron que por parte de la directiva les comentaron que han estado insistiendo ante las autoridades educativas para que les doten de los libros faltantes, pero hasta ahora no han tenido respuesta de cuándo se les pudiera dotar de esos textos.Comentaron que la directiva les ha asegurado que sí se hizo la solicitud correspondiente conforme a la matrícula, pero no llegaron todos los que se necesitaban.Señalaron que esto va en detrimento de la educación entre los jóvenes, a lo que se suma la falta de maestros para las materias de matemáticas, geografía e historia, así como de diseño y mecánica en tecnologías.Refirieron que en una junta les informaron que se han solicitado esos docentes a Xalapa, pero no ha habido respuesta.Agregaron que hay maestros dispuestos a cubrir esas horas, pero también esperan un pago por ese trabajo, pero tampoco se les otorga.