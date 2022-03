Dormir lo necesario previene desarrollar diabetes: Neurólogos de Orizaba

Neurólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, alertaron a la población sobre la importancia de dormir las horas necesarias para no tener transtornos del sueño, no aumentar de peso, ni desarrollar diabetes.Dijeron que es probable que entre menos duerma una persona tiene mayor probabilidad de aumentar peso, obesidad o desarrollar diabetes, por eso se recomienda a los adultos dormir diario de siete a nueve horas; niños en edad escolar y adolescentes 10 horas; niños en edad preescolar de 10 a 13 horas diarias, y recién nacidos de 14 a 17 horas.Y con el propósito de poder tener un buen ciclo de sueño, se debe realizar actividad física durante el día, evitar bebidas con cafeína por las tardes, como tés, café, refresco de cola; mantener horarios regulares para acostarse y despertar; no cenar en exceso, preferir los alimentos ligeros y tibios; no tomar mucho líquido antes de acostarse; dormir en una habitación oscura y silenciosa.Indicaron que mañana es el Día Mundial del Sueño, y aunque muchas personas no lo saben, es importante conocer de manera general que si un adulto duerme de siete a ocho horas, ayuda a tener una salud física y mental, toda vez que restaura las funciones del organismo.Aseguraron que la calidad de vida mejora si se tiene un sueño de calidad y suficiente, de lo contrario traerá daños en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico.Explicaron que los trastornos del sueño generalmente se presentan con frecuencia en los adultos mayores, y al impactar de manera importante en su bienestar es necesidad de atenderlo inmediatamente.Finalmente explicaron que durante el sueño el cuerpo produce hormonas que contribuyen en el crecimiento de los niños, en los adultos mayores y menores de edad a aumentar la masa muscular, combatir infecciones y reparar células.