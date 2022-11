Dos académicos del Tecnológico de Orizaba siguen sin obtener sus plazas

Debido a las “mañas” del ex director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Enrique Fernández Fassnacht, hoy los trabajadores del Tecnológico de Orizaba tienen problemas con dos plazas, indicó el secretario general de la delegación 61 del SNTE, Miguel Ángel Cruz Arellano.“Aquí tenemos un problema ahorita porque dos plazas que ya habían sido dictaminadas para dos compañeros, según el ex director Rigoberto Reyes Valenzuela fueron absorbidas por la Secretaría de Hacienda, que no lo creemos. Esas fueron mañas que tuvo el ex director general de agarrar plazas que eran de los institutos, precisamente para contratar a sus amigos. Eso está más que evidente y lo hemos corroborado”.Indicó que esas dos plazas tienen que llegar, porque ya fueron dictaminadas previa convocatoria y están los dueños de esas dos plazas.Incluso, mencionó que hay una afectación para seis docentes más, porque una de esas plazas tuvo corrimiento, es decir, siete compañeros afectados.Destacó que esta situación se ha platicado con el dirigente nacional, Carlos Méndez Chaparro, y él ya está haciendo el trabajo para recuperar esas plazas, sin importar quién las tenga, “las tienen que devolver para el Tecnológico de Orizaba.