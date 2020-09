Dos años ya y la Cuarta ¿va?

Rosario García:

Isela Nava

Eligio Ramírez

Rosario García

Isela Nava

Eligio Ramírez:

Arturo Garza:

Rosario García

Isela Nava:

Rosario García

Eligio Ramírez

Isela Nava:

Arturo Garza

Eligio Ramírez

Rosario García

Isela Nava

[1] Autor de más de 30 libros, académico de la UNAM, profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. [2] Descarga gratis este libro en formato digital en: www.brigadaparaleerenlibertad.com/librosgratis .

La semana pasada dos eventos políticos ocuparon buena parte de los espacios informativos: el movimiento anti-amlo (FRENAAA) y la lucha por la dirigencia de MORENA. Son hechos relacionados debido a que uno combate lo que el otro debiera defender. Los esquizofrénicos de FRENAAA piden la renuncia de AMLO y el partido que lo llevó al poder, naturalmente, lo defiende. Por el momento el primero tiene la ofensiva; MORENA, lamentablemente, sin estructura orgánica y dividida por disputarse la dirigencia y las candidaturas próximas parece estar dejando sin protección a la 4T.Ha transcurrido casi un tercio del sexenio y a pesar de no contemplarse medidas radicales, aparte del combate a la corrupción, la promesa de separar el poder económico del político se aleja por falta de apoyo organizado.El colectivo xalapeño Mahatma Gandhi ( https://www.facebook.com/colectivomahatmagandhi ) formado por trabajadores, pequeños empresarios y maestros jubilados, con el propósito de contribuir al debate sobre la 4T se dieron la tarea de leer el libro de Armando Bartra [1] “Un año ya y la cuarta va” [2] que hace referencia a lo realizado por el nuevo gobierno. Con base en la lectura de esa obra, se elaboraron las preguntas siguientes.Desde hace más de 25 años las sociedades fueron sumergidas en un sistema económico-político orquestado por líderes extremadamente ricos y ambiciosos. El neoliberalismo, que entiendo como la libertad extrema en el mercado, marginó a los más necesitados, incrementó la pobreza y restó oportunidades a la mayoría para enriquecer a pocos. El proyecto de la 4T tiende a favorecer a los que menos tienen y promueve una sociedad más democrática, pacífica pero sobre todo justa. Pareciera una utopía pero con trabajo perseverante podremos evolucionar para vivir comunitariamente, siendo menos materialistas y más felices como lo vislumbra el presidente Andrés Manuel López Obrador.: Pienso que no se trata de economía neoliberal, sino de un aparato gubernamental completo y complejo diseñado para robar.: Los compromisos más trascendentes encaminados a transformar México se están cumpliendo. Es el caso del retiro de la pensión a los expresidentes, apoyo a los adultos mayores, becas para estudiantes de nivel primaria, secundaria y bachillerato y la creación de nuevas Universidades.: Pues hay varios, por ejemplo el combate al huachicoleo, la corrupción, apoyo económico a los que menos tienen, limpieza y abastecimieno en el sector salud. La tarea es titánica.: Se van cumpliendo los básicos, pero los que involucran temas de corrupción, narco y trata de personas, van muy lento. Sin embargo podrían cumplirse más rápido con la participación ciudadana.No se apoyó a los militantes…, se ha generado nepotismo en algunos gobiernos estatales.Está pasando lo mismo y el resultado es igual.: MORENA, al ser un partido joven sin estructura sólida, falto de experiencia, permitió la infiltración de gente ambiciosa de poder y dado que su líder y guía moral (Andrés Manuel) ya no pudo intervenir de manera directa, el partido descuidó el contacto con el pueblo. Sin la participación de la gente, no hay partido ni apoyo al gobernante por lo que se facilita el ataque de corrientes opositoras.MORENA ya está contaminada con priistas y similares, quienes no tienen el pensamiento original de morena. Sólo buscan cargos, poder y dinero fácil. Los morenos de base, (a propósito) divididos están haciendo a un lado lo importante.: Definitivamente espero no regresen. La única alternativa es seguir trabajando con la gente, conversando, transmitiendo los avances de la 4T, poniendo en práctica el trabajo con el álbum elaborado por el grupo Gandhi; sobre todo a través de los medios de comunicación en tv, radio y redes. Recalcar que hay mejores formas de vida y que con la participación de todos podemos avanzar hacia la democracia y la paz.: Un trabajo de más contacto social, informar y apoyar los reclamos del pueblo. Promover la participación ciudadana, generando grupos de discusión y debate de las políticas públicas para, en el caso de omisiones o incumplimientos, cuestionar esas desviaciones.Que no regresen o irnos a otro país (risas). No es cierto. Yo creo que seguir trabajando, dando buena información al mayor número de personas posible.: El crecimiento en educación política, dentro y fuera del partido.: No lo veo más bien.: Con la formación de cuadros pudiera salir alguien más eficaz. Hasta ahora no ha llegado a los cargos la gente más idónea, aunque se han realizado buenos intentos de cambio. Sé que no es fácil y que no se resolverá pronto su crisis pero el hecho de que en el Estado haya gobernador y presidentes municipales de MORENA pudiera ayudar a empoderar al pueblo. Tal vez MORENA se pierda en el futuro pero yo no pierdo la esperanza de un cambio porque la finco en la gente buena que quiere verdaderamente a nuestro México.: Le pongo tache; todos van tras los “huesos” y haciendo muy mal trabajo. Hay pocos elementos con claridad; la mayoría son clientela que busca cargos.