Dos bandas de la delincuencia organizada se disputan Sayula de Alemán: Cuitláhuac

El municipio de Sayula de Alemán está en disputa por dos bandas de la delincuencia organizada, por lo que el Estado en coordinación con fuerzas federales, brindan respaldo de seguridad afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.“Hablo de dos bandas que son de la delincuencia organizada”, dijo en entrevista la mañana de este jueves en Acayucan tras encabezar la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz.El mandatario expuso que realiza una gira por el sur de la entidad para atender directamente la situación que se genera en la región.Es por ello que, en el caso particular de Sayula, donde la alcaldesa Lorena Sánchez primero señaló que habían secuestrado a su hijo y posteriormente el Cabildo la desmintió para luego pedir su remoción del cargo, el mandatario veracruzano dejó en claro que su administración mantiene el apoyo en materia de seguridad en el municipio para dar certeza a la población a pesar de que todavía no hay comunicación con la Presidenta Municipal.“No tenemos comunicación con ella, pero no hay necesidad. Nosotros tenemos información y actuamos de inmediato. Se hizo el operativo de seguridad a partir de lo que ella expresó un día antes a través del mismo medio, un medio nacional, sobre la queja de un presunto secuestro de su hijo. Actuamos de inmediato. Hoy hace otra expresión que solicita el apoyo del Estado, nosotros ya lo estamos haciendo desde el primer día”, expuso.Reiteró que de acuerdo con la información con que cuenta su administración y la autoridad, son dos bandas criminales las que se disputan los recursos del Ayuntamiento, por lo que reforzaron la seguridad estatal en la zona, reiteró que su Gobierno reconoce a la Edil como autoridad y la apoyará cuando lo solicite de manera institucional.“Sabemos que hay una disputa entre dos bandas por los recursos del municipio y vamos a seguir muy atentos de que eso no sea así, independientemente de lo que al interior de su Cabildo se diga, se haga y se comporte. Para nosotros ella es la Presidenta Municipal constitucional e institucionalmente puede solicitarnos apoyo y se lo vamos a dar”, expuso.De igual modo, dejó en claro que el Estado no permitirá riesgos para la población de Sayula, por lo que mantendrán la seguridad el tiempo que sea necesario para dar certeza a los ciudadanos, donde mencionó que al momento no se cuenta con otros municipios que enfrenten esta situación.“En Sayula no hay ninguna situación complicada, debido a que nosotros estamos dando la seguridad en el municipio a la sociedad, es lo más importante, la gente. No tenemos otro municipio –como el caso de Sayula–, eso por las declaraciones de la propia alcaldesa de manera pública”, concluyó.