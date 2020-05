Dos jóvenes decidieron excursionar en cañón de Nogales durante pandemia; se extraviaron

Dos jóvenes excursionistas fueron rescatados de pura casualidad luego de que se extraviaran en el Cañón de La Carbonera, en Nogales.



El coordinador de la Unidad de Rescate del Instituto de Montañismo y Exploración del Estado de Veracruz, Gabriel Gómez Rosete, comentó que los jóvenes, de 18 y 20 años, oriundos uno de Nogales y otro de Mendoza, decidieron salir de excursión el jueves pero perdieron el rumbo cuando caminaban por el sector ubicado como Garganta del Toro, una zona de difícil acceso.



Gómez Rosete explicó que debido a la contingencia sanitaria, se detuvieron las actividades de turismo, por lo que nadie está yendo a esos lugares.



Afirmó que por esto los jóvenes tuvieron mucha suerte que ellos pasaran por ahí y escucharan gritos, pues fue así como los comenzaron a buscar.



El también integrante de la brigada de combate a incendios mencionó que dentro de los patrullajes que realizan en caminos del Parque Nacional y barrancos para verificar que no haya conatos de fuego, fue que este jueves pasaron por ahí.



Mencionó que los jóvenes estuvieron varias horas a la intemperie, quizá al menos unas nueve horas, pues los encontraron ya de regreso, a eso de las 17:00 horas.



Comentó que, afortunadamente, los jóvenes no se encontraban lesionados, uno de ellos presentaba signos de hipotermia, por lo que se les ayudó a salir de ahí para que regresaran con sus familias.



Gómez Rosete exhortó a la población a guardar el confinamiento en casa y no exponerse, pues realmente fue una casualidad que ellos pasaron cerca de los jóvenes extraviados, de lo contrario, sus familias no hubieran vuelto a saber de ellos y quizá más adelante sólo se hubieran encontrado sus cuerpos o restos.