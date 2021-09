Dos meses después, Catedral de Xalapa borra insultos feministas

La Catedral Metropolitana de Xalapa es remozada por sus feligreses, con lo cual están borrando las pintas y mensajes que dejaron integrantes de colectivos feministas en su último protesta en el Centro de la ciudad.



Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, recordó que se había decidido conservar las marcas para que los católicos y demás personas que transitan por la zona se dieran cuenta de la agresión que hicieron mujeres en contra de dicho edificio público.



“El hecho de dejar por algún tiempo que estas pintas o manifestaciones de agresión de las que fue objeto la Catedral de Xalapa tenía un propósito en el sentido de que la comunidad y la ciudad se diera cuenta de las agresiones, pero por otra parte pues existía siempre la preocupación de la comunidad católica de restaurar y volver a pintar la Catedral”, dijo en entrevista telefónica.



Suazo Reyes acotó que los feligreses y el párroco Roberto Reyes Anaya, determinaron rehabilitar la parte baja de la fachada, donde se observaban las marcas hechas por las feministas, luego de dos meses de hechas y tras esperar que la instancia ministerial las tomara como evidencia en la denuncia penal que presentaron en ese entonces.



“Ya han pasado dos meses de que sucedieron estas cosas, me parece que el mensaje ya se dio, hubo una agresión, algo que además manifiesta la falta de respeto que se dio a un edificio público y como incluso evidenció la falta de reacción de las mismas autoridades, todo quedó evidenciado porque era necesario que permanecieran esas evidencia, obviamente se hizo una denuncia formal ante la autoridad competente”, recordó.



Reconoció que el embellecimiento de las paredes externas de la Catedral, que para la comunidad católica es un espacio sagrado que debe respetarse, pudiera durar poco, ya que existe el riesgo de que nuevamente sea vandalizada.



“Creo que esos riesgos siempre van a estar latentes, pero por otra parte no podemos ser rehenes con el tipo de conductas ilícitas, que no deben hacerse (...) el espacio de la Catedral debe ser un espacio, como todas las iglesias, que debe cuidarse y debe estar bien presentado, es una obligación este caso del autoridad cuidar que haya orden, respecto, que no haya ese tipo de atentados contra edificios”, reiteró.



Asimismo, José Manuel Suazo Reyes pidió a las autoridades gubernamental vigilar que no ocurran dichos hechos, no sólo en esta Iglesia, sino en todos los demás edificios públicos y propiedad de la Nación.



“Es responsabilidad de las autoridades no solamente cuidar la Catedral, sino todos los edificios públicos de cualquier manifestación vandálica que atenta contra los edificios públicos y al mismo tiempo contra los bienes de la Nación, la Catedral pertenece a la Nación, entonces es un edificio público que cuidar siempre”, puntualizó.