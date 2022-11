Dos niñas se le escapan al DIF de Coatzacoalcos; aún no saben su paradero

Dos menores de edad escaparon de “Casa Amar” perteneciente al DIF de Coatzacoalcos en octubre pasado, hasta el momento se sigue sin saber del paradero de ambas.María de Jesús Hernández de la Torre, madre de Mariana Yesenia Hernández de la Torre, de 16 años, confirmó la situación y refirió que el domingo 16 de octubre fue notificada por autoridades del DIF de la situación.“Ellos le hablaron a mi mamá que según la niña se había escapado del DIF de Coatzacoalcos donde la tenían ahí aislada. Hasta la fecha la niña no ha aparecido. Se supone que la licenciada de ahí, la procuradora, dijo que iban a checar cámaras para ver si alguien la había sacado a ella y a la otra niña, Alondra”, mencionó.Tras confirmar que son dos menores, una de 16 y otra de 14 años las que escaparon por la puerta principal de este refugio para niños del puerto, la mujer explicó que ella vivió en Coatzacoalcos una temporada pues su esposo es marino, pero actualmente vive en Tamaulipas, de donde es originaria.“Mi hija se escapó de mi casa cuando vivía en Coatzacoalcos en Puerto Esmeralda, se fue a vivir con una amiga, pero yo le dije a su mamá que le dijera que se saliera, que no podía estar ahí. Cuando se salió la Policía la detuvo y la dejó en el refugio”, argumentó.Por este motivo, María de Jesús Hernández vendrá a Coatzacoalcos a hacer los trámites correspondientes para que las autoridades den la cara por lo ocurrido.Alega que no ha podido presentarse por falta de dinero para trasladarse a esta ciudad.Hasta el momento el DIF de Coatzacoalcos no ha emitido información al respecto.