Dos orquídeas veracruzanas en riesgo de extinción por depredación de su hábitat

La encargada del Orquideario de la Universidad Veracruzana (UV), Rebeca Menchaca García, dio a conocer que de las 450 especies de Orquídeas que hay en el Estado, las denominada coloquialmente como “Vaquitas” (Stanhopea tigrina) y “Toritos” (Stanhopea spp), están en mayor riesgo de desaparecer por la depredación de su hábitat.Expuso que al ser flores con una belleza especial, colores llamativos y un aroma atractivo, las orquídeas han sido muy buscadas por los coleccionistas, lo que hace que estén en riesgo de desaparecer al ser extraídas de su hábitat natural.“En Veracruz tenemos 450 especies de Orquídeas y en géneros sí hay especial cuidado por su conservación como son las llamadas ‘vaquitas’ y ‘toritos’, que son estas flores muy grandes y con unos aromas muy preciosos, creo que son las más buscadas y depredadas”, comentó en entrevista.La investigadora interesada en la conservación de recursos fitogenéticos y el aprovechamiento sustentable de orquídeas, enumeró que algunos de los lugares silvestres de la región de donde sacan regularmente estas flores son Misantla y Teocelo.“En México tenemos mil 500 especies de orquídeas, pero 200 están en peligro de extinción o amenazadas porque hay algunos productores que las saquean del campo y las venden directamente”, cuestionó.La miembro del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), añadió que se debe apostar a la responsabilidad de los consumidores en esta cadena de conservación e insistió que todos (autoridades, universidades, productores y compradores) deben colaborar para que no se siga dando esta práctica ilegal.“Falta la participación de todos, nosotros trabajamos muy de cerca de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), porque también nos sentimos con una responsabilidad dentro de la universidad, entonces nosotros trabajamos capacitando técnicos a sus técnicos para identificar cuáles Orquídeas están y no están amenazadas”, manifestó.La académica de la UV, enfocada también al desarrollo de Unidades de Manejo Ambiental, expuso que le Orquidiario ya se constituyó como una UMA y ahora recibe los decomisos de plantas que hace la PROFEPA, las cuales se utilizan como “plantas madre” para llevar a cabo la reproducción, con miras a su reintroducción al entorno silvestre.“Nuestra vía de salida son dos: apoyar a los productores que ya se dieron de alta como UMA ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo tanto no va a haber ningún problema con la Procuraduría de que las sigan cultivando y vendiendo y también estamos haciendo investigación para poder reintroducirlas que micropropagamos en cantidades grandes a la naturaleza”, resaltó la investigadora y autora de diversos artículos de divulgación científica.