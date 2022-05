Dos primarias de Veracruz Puerto no tienen energía eléctrica; urgen apoyo a la SEV

Los apagones que se han registrado en la zona Amapolas, en el puerto de Veracruz, dejaron sin energía eléctrica a la escuela primaria “Héroes del 21 de abril” y “Virgilio Uribe”, en ambos turnos escolares.Son 450 alumnos los que, desde hace una semana, no tienen clases porque es imposible acudir al plantel debido a las altas temperaturas y a pesar de los reportes a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Educación de Veracruz, no ha sido atendido el desabasto de energía.“Hubo apagones generales en la colonia, el día lunes a las 8:30 horas la escuela se quedó sin luz, el lunes 2 de mayo, la semana pasada. Se hicieron los reportes pertinentes y ninguna autoridad se ha acercado, se ha estado llamando a la Comisión Federal desde esa fecha pero desafortunadamente no han acudido”, dijo Beatriz Conde Guzmán, madre de familia.Desesperadas, unas 50 madres de familia detuvieron una camioneta de la CFE para que acudiera al plantel a revisar las instalaciones.Tras la inspección, determinaron que los apagones dañaron la instalación del medidor, por lo que para que tengan el servicio de nuevo deben repararlo, lo cual tendría ser costeado por los mismos padres.“Toda la semana pasada no tuvimos clases, las madres de familia pararon a una camioneta que estaba trabajando en la colonia, ellos se pararon y están checando”.Las condiciones en las que se encuentran tampoco son las óptimas porque la escuela fue robada en dos ocasiones, en la primera se llevaron el cableado y fue repuesto por la sociedad de padres de familia.Además, también se llevaron 4 compresores de aire acondicionado, pérdida que desde hace 5 meses prometió reponer la SEV pero no lo ha hecho.”Nuestra escuela carece de mucho, es una escuela que ha pasado por muchísimas situaciones, de agosto a la fecha en dos ocasiones nos han robado, todo lo del cableado eléctrico y nosotros lo reparamos, posteriormente nos robaron 4 equipos de aire acondicionado, se ha reportado todo, incluso tuvimos aquí al secretario de Educación, el maestro Zenyazen estuvo aquí comprometiéndose a entregar los equipos que faltaban pero hasta la fecha no llegan”.Los padres advierten que tomarán la carretera federal Veracruz-Xalapa si no tienen respuesta.