Dotar de agua potable a Teocelo, reto de la próxima administración

Isaac Alberto Anell Reyes, alcalde electo de Teocelo, indicó que uno de los mayores retos que tendrá su próxima administración será la gestión adecuada para destinar recursos al tema del agua.Explicó que ya se realizan labores al respecto, como la verificación de la toma de agua y otros estudios para determinar si el líquido vital que consumen los habitantes está libre de contaminantes.“El gran reto va a ser la capacidad de gestión que tengamos en el tema del agua y estamos realizando las tomas de agua, haciendo estudios químicos para saber cuál es la realidad, porque podemos tener un agua cristalina pero no sabemos si es un agua limpia y óptima para la gente, tenemos que garantizar este derecho humano”, señaló Anell Reyes.Del mismo modo, dijo que ya se trabaja en el Plan de Desarrollo Municipal, el cual debe presentarse como fecha límite en el mes de marzo del 2022 ante el Congreso Local.Detalló que se labora en conjunto con organizaciones y la sociedad civil, debido a que se requieren distintas perspectivas y justamente la ciudadanía conoce más Teocelo.“Ya estamos en eso, tenemos fecha hasta el mes de marzo, lo estamos trabajando nosotros mismos pero también estamos haciendo la invitación a la sociedad (…) Estamos conjuntando el trabajo de todos para poder tener un plan hecho por gente de Teocelo, que conoce la realidad”.Finalmente, aseguró que esperan que la entrega-recepción se lleve a cabo de la mejor manera, pues explicó que él no busca “venganza política” ni se trata de una “cacería de brujas”.“Ya hicimos la integración del comité de recepción, ya recibimos lo propio por parte del Ayuntamiento. Esperamos que todo se realice de manera sana. No venimos por venganza política ni por una cacería de brujas, sino a hacer lo que nos corresponde que es trabajar. Reportaremos lo que se tenga que reportar porque es parte de nuestra obligación”, concluyó.