Duarte, “deja de ser insensible, dinos dónde están”

Al reiterar el dolor que les causa el no saber el paradero de sus seres queridos, tras muchos años de búsqueda, la activista Victoria Delgadillo Romero, del Colectivo Enlaces Xalapa, pidió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que “deje de ser insensible y nos diga dónde están”.En entrevista posterior a la inauguración de la exposición fotográfica “Los rostros de nuestros desaparecidos”, en los bajos del Palacio de Gobierno, reiteró que desde hace tiempo han presionado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que agilice las investigaciones y se logre ubicar a las personas no localizadas.“Haciendo público que no tenemos resultados porque siempre lo estamos haciendo, siempre estamos presionando y por esa situación los colectivos empezamos a buscar nosotros, empezamos a meternos a predios y buscar, porque si no lo hace la FGE, entonces lo vamos a hacer los familiares”, expresó Delgadillo Romero.Recordó que año con año realizan eventos como el que llevan a cabo desde hoy y hasta el viernes en Xalapa, es para mantener la memoria de su hijos y para que a las autoridades no se les olvide que siguen sin regresar a casa.“Porque si nosotros archiváramos las cosas y no hiciéramos visible la memoria de nuestros familiares, a ellos (Gobierno) no les interesa, a los que nos interesa es a nosotros y este evento no es un evento de alegría, de fiesta, de Navidad, es un evento de dolor, de sufrimiento y de hacerles ver a las autoridades que nosotros seguimos buscándolos”, reiteró.La integrante del Colectivo Enlaces Xalapa refrendó que aunque para la FGE los desaparecidos son “un número más”, para quienes los buscan no, porque tienen familia, tienen un nombre y apellido y muchos tienen hijos.“Los buscamos porque los amamos y no es justo lo que les pasó, porque si ellos debían algo, tenían algo que estaban haciendo mal, para eso están las cárceles, para que los hubieran encerrado. Ahora resulta que desaparecen y para las autoridades todos son delincuentes, no señor, no son delincuentes”, enfatizó.Previamente, durante la apertura de la exposición fotográfica anunció que este viernes 17 de diciembre, a las 11:00 horas, colocarán esferas con los rostros de sus hijos en una de las araucarias que está en el parque Juárez del centro capitalino.“Ahora son más fotos, más esferas las que se van a poner, nosotros no tenemos nada que festejar, las familias no tenemos nada que festejar, seguimos en búsqueda y año con año seguimos en búsqueda de nuestros familiares”, lamentó la activista social.