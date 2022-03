Duarte "simuló deuda", Yunes se dejó ganar demandas; habrá denuncias

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que serán denunciados exfuncionarios de las pasadas administraciones de Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa por “simulación en la deuda pública” de Veracruz y por no pelear legalmente contra pasivos que empresas reclamaron, como estaban obligados por Ley.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, explicó que por ejemplo, servidores públicos del yunismo ignoraron denuncias que presentaron proveedores pese a constantes llamados de Juzgados, por lo que Veracruz terminó incluso perdiendo casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por ello, aseguró que mínimo incurrieron en omisiones en sus cargos.“Mi intuición me dice que ahí hay complicidad y entonces encargué deducir qué responsabilidades contra esos funcionarios hay o en los que pudieron caer por no haber defendido correctamente al erario público, al Estado, al Gobierno”, dijo.El Mandatario incluso afirmó “que se dejaron ganar en demandas” por una presunta una colusión, pues en algunos casos si el servicio por el que se reclamaba el pago realmente se prestó, aun así no se pidió en el momento la supervisión efectiva de la obra, ni se cubrieron todos los pasos y requisitos para defender al Estado.“De Miguel Ángel (Yunes) lo que nosotros pensamos... aparte de otras cosas… es que sus funcionarios no cumplieron con su deber de defender de muchos de los reclamos”, dijo.García Jiménez explicó que Veracruz enfrenta actualmente tres tipos de deuda:La bancaria, que hasta 2021 ascendía a 53 mil 353 millones 502 mil 603 pesos.La de cuentas de orden, por 21 mil 822 millones 985 mil 747 pesos, que contempla la bursatilización “y otros mecanismos para endeudar” como bonos crediticios y proveedores.Y por último pasivos “fuera de balance”, que el hasta año pasado eran de 30 mil 850 millones 472 mil 981 pesos por conceptos como multas y recargos con ISSSTE o el SAT.Ante el enorme monto heredado, García Jiménez criticó que Javier Duarte era el funcionario estrella del fidelismo “porque descubrió como endeudar sin que se dieran cuenta que era deuda”