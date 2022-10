Duarte y Bermúdez deben ser juzgados por desapariciones

Las desapariciones forzadas en Veracruz y en México son crímenes de lesa humanidad y organismos como la Corte Penal Internacional de La Haya deben presionar a las autoridades locales a que hagan justicia, demandó la activista y directora del Colectivo “Solecito”, Lucía Díaz Genao.Tras interponer una querella ante dicha Corte personalmente, acusó que las principales desapariciones se dieron en el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente está preso, pero no por estos crímenes. Además, también debe juzgarse al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.“La mayoría de las desapariciones que presentamos son del Puerto de Veracruz, todos sucedieron en esa zona. Acusamos de lesa humanidad porque han sido sistemáticos la mayoría de los casos. Son de la época de Javier Duarte, (…) que tenía al represor número uno que era Bermúdez Zurita. Hoy en día tenemos a Duarte preso por delitos patrimoniales que no tienen nada que ver con la verdadera catástrofe que él causó en Veracruz”, dijo.Díaz Genao indicó que en México, a pesar de las demandas y movilizaciones, no han tenido las repercusiones para encontrar a sus familiares ni para frenar este problema.“Significa el momento en que podemos exponer nuestra tragedia ante autoridades tan reconocidas como la Corte Penal Internacional, es una oportunidad de llamar la atención internacional. Que se haga un examen de la situación de México y que de ahí se emitan recomendaciones puntuales y que México las cumpla y no haga lo de costumbre: ser omiso y aceptarlas por el simple hecho de quedar bien”.La activista insistió en las autoridades mexicanas simulan enfrentar las desapariciones, impunidad que parece una tragedia sin fin.“Creemos que México puede hacer más de lo que está haciendo porque no podemos decir que lo que están haciendo está incidiendo en la tragedia que estamos viviendo en esta catástrofe. Es necesario que se deje la simulación, la simulación de todos los involucrados, la Corte también tiene que dejar de simular porque sabe lo que está pasando en México y no ha hecho nada”.Tras acudir a la Corte Penal Internacional, la directora del colectivo Solecito se enlazó con las demás madres de desaparecidos en Veracruz para presentar el informe de la querella interpuesta para pedir la intervención en los casos de desapariciones forzadas en Veracruz.