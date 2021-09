Duele el aborto en Veracruz; suenan las campanas de iglesias

Con el toque de campanas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, la Iglesia Católica llevó a cabo una “jornada de luto” al cumplirse este lunes dos meses desde que los diputados del Congreso del Estado aprobaron la despenalización del aborto.La actividad se llevó a cabo a las 12:00 horas y se extendió por casi media hora, involucrando también a las iglesias y capillas que comprenden el territorio diocesano de la Arquidiócesis capitalina.Esta acción de rechazo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, avalada por la Legislatura veracruzana con la reforma al Código Penal, fue convocada por el administrador apostólico, José Trinidad Zapata Ortíz, el pasado 16 de septiembre, mediante la circular número 6 de 2021.En dicho documento, Monseñor invitó a tocar las campanas a duelo, a las 12:00 en todas las Iglesias y capillas del territorio diocesano, además de celebrar una Eucaristía por los no nacidos y, al final, la oración por la vida que elaboró el Papa San Juan Pablo II.Zapata Ortíz instruyó que los días 20 de cada mes, a partir de octubre, se celebrará la Eucaristía, ya no como jornada de luto; pero sí por los niños no nacidos, “resaltando el don y la maravilla de la vida con la bendición a las mujeres embarazadas que gusten asistir y recibir la bendición para ellas y para sus hijos por nacer”.Este lunes, al tiempo que se llevaba a cabo el toque de las campanas, una de las feligreses católicas realizó oraciones y rezó el Rosario en la plaza Lerdo, acompañada de una veladora y una camándula.En sus palabras, pidió a las mujeres que practican el sexo, hagan votos de castidad, para así evitar quedar embarazadas y con ello recurrir al aborto.Señaló que las “modas” actuales ofenderán a Jesús y reiteró su llamado a no dejarse llevar por “nuestros institutos, no dejen al demonio que haga lo que quiera”.Además, pidió a los feligreses católicos a rezar “muchos Ave Marías”, para así frenar la masacre que significa matar a los no nacidos, aún en gestación.En la circular emitida por el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa también se respalda la iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano que invita a la comunidad diocesana para que apoye y participe en la Marcha nacional A favor de la mujer y de la vida que se realizará el domingo 3 de octubre.