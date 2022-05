Dueños de 350 mil autos de Veracruz deben canjear sus placas

350 mil vehículos del Estado de Veracruz se quedarían sin circular desde enero en caso de que no realicen su canje de placas, reveló el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al referir que así lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.El funcionario estatal hizo un llamado a los 350 mil propietarios de vehículos en la entidad que aún no han hecho el canje de placas, para que realicen este procedimiento, toda vez que a partir del 1° de enero de 2023 estas unidades no podrán circular por el territorio estatal.Y es que recordó que el Programa de Ordenamiento Vehicular, lanzado a principios de este año, estará vigente hasta el próximo 30 de junio, teniendo como propósito mantener el padrón actualizado conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.“Establece que solamente pueden existir dos tipos de placas de circulación, en este caso es la nuestra, la color guinda y las placas azules que emitieron en la administración anterior, son los únicos tipos de placas que pueden circular y la consecuencia de no acudir a este canje de placas es que a partir del 1° de enero de 2023 ya no podrán circular en el estado de Veracruz”, expresó en entrevista.Al reiterar la invitación a los dueños de estas unidades automotoras a que realicen el trámite, Lima Franco recordó que quienes estén al corriente en sus contribuciones vehiculares, el canje es gratis; y quienes tienen adeudos, acotó, podrán aprovechar los beneficios fiscales que están establecidos como la condonación de las multas, recargos, actualizaciones y hasta las mismas tenencias.“Nada más tienen que pagar los derechos vehiculares que adeudan y el costo de la placa, creo que es un programa que beneficia a todos, es un tema más bien de seguridad, tener actualizados los padrones vehiculares por cualquier situación que pudiera pasar”, destacó el titular de la SEFIPLAN.Reafirmó que las placas de 2016 y anteriores, como las “arcoíris” que emitió la administración de Javier Duarte de Ochoa, dejarán de tener validez a partir del próximo año y quienes circulen con éstas podrán ser acreedores a multas por no haber hecho el cambio de las láminas.