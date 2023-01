Dueños de predios ponen condiciones para que siga el Libramiento de Coatepec

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, señaló que dueños de terrenos en donde pasaría la segunda etapa del libramiento del municipio piden facilidades para poder construir fraccionamientos, entre otros beneficios, con los que se pueda dar el visto bueno a la obra.Detalló que siguen las gestiones con los 33 dueños de los terrenos y algunos están optando por demandar una compensación económica.“Invito a quienes están involucrados en sus parcelas y terrenos a que nos ayuden. Estamos trabajando en ello de la mano con el Gobierno del Estado, SIOP, Catastro”, dijo el munícipe.Recordó que dicha obra sería realizada por el Gobierno del Estado a través de la SIOP, con una inversión que puede rondar los 160 millones de pesos.No obstante, a la fecha continúan negociando con los propietarios, pues cada uno tiene sus propias peticiones“Son 33 personas y son 46 parcelas, algunos repiten, tienen 2 o 3 parcelas; la mayoría ya está accediendo, están comprometidos, piden que podamos pagar algunos derechos (…). Piden derechos de uso de suelo, factibilidades para que puedan desarrollar algún fraccionamiento, la parte que donen se tomará como área verde para que no se les quite más terreno”, explicó.Añadió que el municipio prioriza la donación, pero algunos dueños reclaman la indemnización, lo que ha dificultado comenzar dicha carretera.Y es que la Segunda Etapa del libramiento permitiría evitar pasar por Coatepec a automovilistas que se trasladen a Xalapa y otros municipios.“El proyecto está caminando, estamos trabajando sobre la manifestación de impacto ambiental (…). Es la continuación, de donde quedó inconcluso en la zona de ‘El Grande’ y saldrá justamente en la entrada de Zimpizahua, para evitar que los municipios ya no pasen por Coatepec”, añadió el presidente municipal.A inicios de este 2023, el alcalde aseguró en sus redes sociales que la obra ya estaba garantizada, apuntando que su construcción comenzaría en breve.