Dueños de Verificentros continúan con sus reclamos

Dueños y concesionarios de Verificentros se manifestaron de nueva cuenta en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para rechazar las modificaciones al Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz.



Dichos cambios autorizan a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) cobrar la verificación vehicular.



En su protesta, los empresarios ahora regalaron huevos a las personas que pasaban por la plaza Lerdo. Además, cargaban bolsas con que decían "Señor Gobernador, le informamos que a los concesionarios de centros de verificación del Estado de Veracruz nos sobran huevos, algo que a este Gobierno le falta".



"No vamos a permitir que el puerco de Lima Franco quiera estropear nuestras concesiones de los Centro de Verificación. No podemos dejar que el Gobierno quiera hacer de la verificación un impuesto", dijo el vocero de verificentros, Eduardo Mario Cazares Sort de Sans.



Comentó que ya interpusieron un amparo en contra del Decreto y, sumarán otro en contra de los nuevos lineamientos.



"Lo nuevos lineamientos dejan mucho qué desear, están inconclusos, no tenemos certificados para trabajar, no se puede verificar y, por lo tanto, más de 500 familias estamos sin trabajo. La intención es mostrarle al señor Gobernador que a nosotros nos sobran y vamos a regalar los huevos que traemos ahorita".



Explicó que estas modificaciones, consisten en que la SEFIPLAN recaude todos los recursos del cobro de la verificación vehicular y pagarle a los concesionarios el día que la secretaría lo decida.



Después de varios minutos en la plaza Lerdo, se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), ubicadas en la calle Madero, donde colocaron sellos de clausura y realizaron cierres intermitentes de la vialidad.



"Siento que la secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, tiene un negocio turbio con los verificentros, no con todos, pero si con los líderes de los verificentros desde el momento que no los toca y no les exigen nada", expresó.