Durante Carnaval de Veracruz, intentarán evitar que abunde el alcohol

Durante el Carnaval de Veracruz 2022 sólo se permitirá la venta de cerveza a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho, en donde se realizan los desfiles, informó el presidente del Comité Organizador, Luis Antonio Pérez Fraga.Explicó que no habrá autorización para que se venda licor y tampoco se podrán ingresar hieleras a las gradas.“Estamos trabajando para reducir los puestos de cerveza tanto en el paseo como el exterior, no se permitirá el ingreso de botellas ni de hieleras a los paseos, únicamente con cerveza pero también por eso estamos reduciendo el tiempo de cuatro horas a dos horas para que la gente disfruta del Carnaval seguro”, dijo.Además este año, se plantea la instalación de gradas verdes en donde no habrá consumo de cerveza y cigarro, así como las moradas exclusiva para mujeres.“Vamos a ofertar las gradas verdes que son libres de consumo de cerveza y humo de cigarro y la alcaldesa está interesada en implementar las gradas moradas para las mujeres que quieran ir a disfrutar de la fiesta sola, garantizarles un área segura”.El carnaval de Veracruz, se realizará del 1 al 5 de julio.