Durante confinamiento, Nayeli optó por crear arte con papel; ahora hace dinero

Mientras para algunas personas, la experiencia del confinamiento por la pandemia del COVID-19 les ha generado estrés, angustia y ansiedad, para otros ha sido una oportunidad para desarrollar la creatividad y reinventarse, crear nuevos proyectos e iniciativas que les permitan mejorar sus ingresos.Egresada de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana y en trámites para titularse, la joven Nayeli Cruz Garrido inició como un hobby la construcción de figuras Papercraft y Fofuchas de foami y durante el mes de marzo, cuando las autoridades decretaron el inicio de la cuarentena, para evitar contagios, el encierro de su casa lo convirtió en una experiencia creativa.Aunque ya empezó a incursionar en tareas propias de su carrera, ofreciendo programas nutricionales y asesorías en línea o por videollamadas, Nayeli creó la página Figuras de Papel Xalapa Nayecraft, con teléfono 2282 88 90 88, para promover las cientos de figuras que ha creado con personajes de cómics y de diversas historietas, que son del agrado de chicos y grandes.“Llevo más de dos años creando figuras. Todo empezó como un hobby, como una manera de desestresarme, pero ahora, cuando empezó la pandemia y tuve que quedarme en casa, vi una oportunidad para generar ingresos y apoyar en la economía familiar”, comentó.Autodidacta, Nayeli empezó a formar figuras con origami y después pasó al papercraft y a las fofuchas de fomi. “Empecé a ver videos en YouTube y luego tutoriales. La verdad es que en internet tenemos muchísimas cosas a la mano para aprender, para crear, para desarrollar los talentos”, indica.A diferencia del origami y del kirigami, el papercraft es una técnica a la que también se le llama “modelo de papel” para construir figuras tridimensionales. Mientras en el origami solo se usa el papel plegado, sin ningún corte, en el papercraft se utiliza papel, tijeras y pegamento para crear un mundo inimaginable de figuras.A su vez, las Fofuchas —una palabra brasileña que significa tierno, dulce o adorable— son muñecos elaborados a mano, principalmente de foami y bolas de porexpan de diferentes diámetros.Valoradas entre el mundo de las artesanías modernas, las muñecas son muy atractivas porque siempre se encuentran alegres, sonrientes, proyectando amor y ternura, por lo que son un buen regalo entre amigos, parejas o familiares.Aunque originalmente Nayeli Cruz no inició este proyecto de manualidades para venta, con el paso del tiempo y por las necesidades generadas por la pandemia del COVID-19, empezó a organizar este micronegocio desde su página de Facebook y en otras redes sociales como WhatsApp.“La verdad he visto que la pandemia ha afectado la economía de muchas personas. Yo empecé este proyecto para apoyar también a mi familia y así veo a muchos compañeras y compañeras que lo mismo preparan comidas, postres o crean figuras de porcelana u otras manualidades. Todos tenemos que buscarle para salir adelante, porque muchos no tienen trabajo y tienen necesidades”, asevera.Para Nayeli Cruz Garrido el mercadeo en línea será parte de la nueva normalidad. “Ahorita quien quiera vender tendrá que hacerlo a través de redes sociales, de facebook y de WhatsApp. Ahí se ve mucho movimiento de gente que ofrece productos, que subastan ropa, etcétera”, indica.“Esto es parte del progreso y es parte de la enseñanza que nos está dejando esta pandemia del COVID-19. No nos esperábamos esto pero nos hemos adaptado a las necesidades de las personas”, asevera Nayeli Cruz Garrido al reiterar que los interesados con estas manualidades pueden contactarla en su página Figuras de Papel Xalapa Nayecraft o al teléfono 2282 88 90 88.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund