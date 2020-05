Durante contingencia, actividad en hoteles de Orizaba es mínima

A pesar de que muchas actividades han parado, hay personas que llegan a Orizaba por cuestiones de trabajo, indicó el empresario hotelero David Domínguez Ferráez.



No obstante, reconoció que la contingencia sanitaria provocó que de tener una ocupación de 80 por ciento se cayera hasta el 18 por ciento en promedio.



Mencionó que de martes a jueves es cuando se tiene clientes, quizá con un 35 a 40 por ciento, pero de viernes a domingo cae a un 2 a 5 por ciento cuando mucho.



Reconoció que a pesar de que siguen laborando, les cuesta mucho mantener la nómina, y aunque se espera que se reactiven las actividades la recuperación no será inmediata.



Mencionó que para cuidar a los clientes y al propio personal, éstos laboran con cubrebocas, con limpieza de manos constante, así como toma de temperatura a los clientes, toallas húmedas con alcohol en las habitaciones para limpiar el control del televisor, limpieza constante de los botones de elevador, y aunque trabaja la cafetería con sus medidas preventivas, se canceló el buffete.



Consideró que la ayuda de 25 mil pesos que ofrece el gobierno puede ser de mucha ayuda para las empresas que tienen dos o tres empleados, pero para las grandes no representa mucho.