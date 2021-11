Durante pandemia, Veracruz avanzó 20 años en educación: Zenyazen Escobar

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, aseguró que la enseñanza en la Entidad avanzó “20 años” con las estrategias implementadas para la formación de los alumnos, a raíz de la pandemia de COVID-19.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal destacó que el Estado se encuentra a la vanguardia en este proceso.“Avanzamos 20 años en educación, igual con la modalidad mixta que traemos, educación a distancia, educación presencial”, aseguró el funcionario estatal,Asimismo, recordó que en el periodo más difícil de la pandemia, cuando la enseñanza sólo era a distancia, se aprovechó el ingenio y el profesionalismo de los docentes veracruzanos para poder, con los cuadernillos y contenidos, impartir la formación a distancia a los escolares.“Era tan importante sobre todo por las condiciones que tenemos y las realidades en el Estado, porque si nosotros únicamente habláramos que con las plataforma de Internet, digitales, abarcábamos toda la educación, estaríamos en un error”, explicó.Afirmó que sin los docentes, que estuvieron pendientes de sus alumnos y asumieron su responsabilidad, no hubiese sido posible impartir educación a los estudiantes de la Entidad.“A nivel internacional hubo un rezago por esta situación de pandemia pero aquí en Veracruz reaccionamos de manera rápida con los programas de radio-clases y tener muy claro que aquí en Veracruz es donde comienza el telebachillerato”, destacó.Apuntó que la SEV tiene bases sólidas de este modelo educativo a distancia para todas las estrategias en radio, televisión y plataformas digitales, que se implementaron durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus.El Secretario detalló que 14 mil planteles en la Entidad regresaron a las clases presenciales con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, lo que se traduciría en el número de instituciones que tendrían tres entidades federativas juntas.“Somos el segundo Estado con mayor número de escuelas en el país y un buen número de estudiantes, los cuales se encuentran, como tal, en las aulas de manera escalonada y hemos tenido éxito”, aseveró.Recalcó que, contrario a lo que se auguraba, de que con la apertura de las escuelas se daría un contagio masivo de SARS-CoV-2, ello no ha ocurrido, sino que se ha logrado controlar la dispersión del virus con los filtros sanitarios implementados por las autoridades escolares.“Hay como tal movimiento, evolución, transformación por parte del sistema educativo y en el Estado estamos a la vanguardia y de igual manera a las necesidad que requieren las niñas, niños y jóvenes”, precisó.En la charla, el Titular de la SEV señaló que en los tres años de administración de García Jiménez se ha ido transformando la infraestructura educativa, luego de décadas de abandono por parte de los gobiernos pasados.Por ello, resaltó que el programa de “Escritura Garante, Escuela Garantizada” da certeza jurídica a las instituciones, mismo que si bien se detuvo por la pandemia, una vez que se retomó se pudo entregar la documentación a más de 150 planteles en Tuxpan; más de 40 en Veracruz Puerto; más de 70 en Córdoba y 71 títulos más por medio del Registro Agrario Nacional (RAN).“El número total de escuelas que tenemos dañadas por el huracán Grace son mil y 700 que fueron vandalizadas, con las cuales hemos estado trabajando. Estamos destinando 213 millones de pesos para esta situación, tan sólo por el tema del huracán”, abundó.El integrante del Gabinete Estatal expuso que la deserción escolar pasó de los niveles de secundaria y bachillerato, al de preescolar, lo cual se debe a que las becas “Benito Juárez” que implementó el Gobierno Federal permitieron a los adolescentes y jóvenes continuar con su formación básica y media superior.“(Con la pandemia) el rezago lo hubo a nivel mundial, también a nivel nacional y estatal. Pero también por ello nosotros estamos muy contentos de tener 14 mil escuelas abiertas, echándole ganas (…) con todo el profesionalismo que tienen los docentes veracruzanos”, aseveró.Recordó que para abatir esta situación se requiere del compromiso de toda la comunidad educativa, aunque señaló que con la solidaridad que siempre ha caracterizado a los mexicanos, se “echarán una mano” para lograrlo.“La maestra Delfina (secretaria de Educación Pública) siempre preocupada por la educación en Veracruz ha venido varias veces, ha visto la situación. Antes del huracán nos asignaron un presupuesto de 491 millones de pesos para la Escuela es Nuestra, para 2 mil 555 escuelas”, refirió.Expuso que entre las iniciativas educativas que se están implementando este año, se encuentran las de “Matemáticas para todos”, “Español para todos”, “Ciencias para todos”, Inglés, lenguas y radio-clases, que es fundamental para la niñez y juventud veracruzana.Añadió que además se retomó la implementación del programa “Tequio por mi escuela” que permitió que autoridades gubernamentales y escolares, profesores y padres y madres de familia contribuyeran a la limpieza de los planteles para el retorno a clases presenciales.“Están todos felices de ver que hay una preocupación por parte de la autoridad educativa hacia los centros escolares”, aseveró Zenyazen Escobar García al reconocer que el saqueo a las instituciones educativas por parte de los delincuentes, tras el paso del huracán y posteriormente las inundaciones al sur, significaron un golpe para formación de los alumnos.“Han sido muchos eventos que nos han golpeado mucho a los planteles y el reto ahorita es la recuperación y rehabilitación de los planteles, sobre todo porque ahorita estamos en un proceso de finalizar los ejercicios presupuestales. Entonces es complicado de dónde sacar dinero”, afirmó.El titular de la SEV adelantó que el próximo año seguirán los recorridos por las escuelas del Estado, principalmente a lugares donde antes no acudían las autoridades; además de la recuperación de la infraestructura y el mejoramiento de los talleres escolares.Al igual que el mejoramiento de las universidades y los institutos tecnológicos como el de Chicontepec, que tras 12 años, ya tiene nuevas instalaciones; o el de Martínez De la Torre, que ya cuenta con laboratorios.“Es ahí donde se ve el trabajo y vale la pena todo el sacrificio, todo el desvelo, el cansancio que se puede tener como funcionario público, el recorrer las grandes distancias. Pero el llegar a todos los lugares y ver que hay mejores oportunidades para nuestros niños y nuestros jóvenes, creo que vale la pena”, manifestó.Después de destacar la buena relación con los sindicatos magisteriales, el Secretario reafirmó que se estará muy al pendiente de la formación de los estudiantes veracruzanos, de la mano de los docentes y directores y con el respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.