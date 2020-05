Durante trifulca en Mariano Escobedo, también golpearon a personal en obra de hospital

Pérdida de celulares y algunas lesiones por el gas lacrimógeno y los golpes que dieron policías, así como las balas de goma, recibió el personal que realiza los trabajos de habilitación del nuevo Hospital de Salud Mental que se reconvierte en Centro de Atención Médica Extendida de COVID-19 (CAME C-19) el pasado sábado, durante el enfrentamiento entre elementos policiacos y habitantes de Loma Grande, Mariano Escobedo.



Trabajadores del lugar comentaron que durante la gresca, pobladores de Mariano intentaron escapar refugiándose en las instalaciones pero los policías entraron por ellos y ahí “agarraron parejo”.



“Nos replegaron a la oficina a todos, con decirle que se andaba desmayando la cocinera. Jalonearon a trabajadores que estaban pintando aquí pero ellos son contratistas les llaman, no los controla el ingeniero en cuanto a salidas y entradas, sino que ellos trabajan por su cuenta”, expusieron.



Con algunos como son plomeros, electricistas, albañiles se controlan por gafete pero como ellos no tenían se los querían llevar, decían que eran parte de la gente que se había venido a manifestar.



Comentaron que el ingeniero es el que tuvo que dar la cara por ellos y explicar que sí eran trabajadores del lugar pero contratistas y por eso no portaban gafete.



Explicaron que en la pared de entrada al estacionamiento quedaron las manchas de las bolas de goma de las cuales una le dispararon en la pierna a la persona que cuidaba el acceso, quien comentó que le ardía en donde le había pegado.



A los que sí alcanzaron a golpear, mencionaron, fue al propio ingeniero, aunque sólo fue un golpe en el cuerpo y en la cabeza a uno de los trabajadores, luego le quitaron su celular al ingeniero y ya no se lo regresaron, aunque a otros también les quitaron el celular.



Comentaron que fueron alrededor de 30 policías los que ingresaron y un policía le quitó la lista de los trabajadores al ingeniero y empezó a pasar lista para dejarlos salir uno por uno y ya así se pudieron ir ese día a sus casas, aunque sí estaban varios muy asustados.



Cabe comentar que tras esos hechos, se colocó una malla en toda la periferia del lugar, con el fin de prevenir el ingreso de personas ajenas.