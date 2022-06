El presidente de la asociación ambientalista Earth Mission, Sergio Armando González Ramírez, negó que la organización pida dinero a las autoridades, como acusó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, advirtiendo al mismo tiempo que la actitud del mandatario es “golpista” y “autoritarista” pues pretende difamar ante las críticas del pueblo.Este mismo día, en conferencia de prensa, García Jiménez afirmó que la agrupación ha atacado al Gobierno del Estado pues se les negó un convenio con el Aquarium del Puerto de Veracruz.“Porque quiere un apoyo económico, un convenio y le dijimos que no (...) la gente lo tiene que saber porque nosotros no aceptamos ese tipo de arreglos”, dijo.En respuesta, mediante un video publicado por redes sociales, el activista Sergio González negó tal situación y advirtió que ahora su seguridad será responsabilidad del Gobierno.“El señor (Gobernador) hoy contraataca de una manera que preocupa porque estamos hablando de un Gobierno golpista que ataca a las asociaciones organizadas mediante difamación”.“¿Cuál es el siguiente nivel, señor Gobernador? ¿Alguna lección? En este momento mi seguridad y la seguridad de mi familia y de nuestros animales corre por cuenta del Gobierno del Estado, cualquier situación que se preste a hacernos daño de manera física, pongo como responsable al Gobierno del Estado de Veracruz”, dijo.Asimismo, aseguró que Earth Mission se mantiene con los ingresos propios de cada uno de sus integrantes, pagando IVA e impuestos desde hace 6 años.“Invito al Gobernador que si tiene pruebas que la demuestre y no solamente salga a mentir y difamar”, dijo.González Ramírez recordó que hace dos años, el mismo Gobernador se reunió con la asociación y le expusieron el relleno de la laguna Mandara, el cual se comprometió a frenar pero no lo hizo.“Se le mostró la laguna que se encuentra en el fraccionamiento que está aprobado hoy, esta laguna que alberga una biodiversidad importante el día de hoy se está rellenando, es una laguna que su competencia es estatal no federal, ellos tienen la posibilidad de cancelar el relleno”, dijo.Destacó que incluso una fotografía muestra cuando enseñaron al Gobernador los cangrejos muertos por la obra.“Y prometió cancelar el relleno, cosa que hoy no es verdad, va la primera mentira”.De acuerdo con el activista, al Gobierno le molesta que se exhiba que la nula política ambiental en el Estado.“Es puro show, se enojan porque mostramos su ineptitud en el manejo de la falta de agua en el estado de Veracruz y en las lagunas, yendo a cortar vegetación propia de los humedales, eso es populismo, eso no ataca el problema de raíz”, dijo.Destacó además que por redes difundieron conversaciones via WhatsApp con el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, en las que aclaran que Earth Mission no pide dinero.“Donde dejamos claro que (...) no pedimos puesto ni reconocimiento, que lo único que pedimos es que nos escuchen por el bien del medio ambiente de nuestro Estado, que le hiciera llegar este mensaje al Gobernador”.Por ello calificó como increíble que la respuesta del Gobernador fuera la “difamación”.“Un gobierno que le declara la guerra mediáticamente al pueblo cuando le hacen observaciones es un Gobierno golpista, totalitarista y que es capaz de cualquier cosa, mucho cuidado (…)”.“Señor Gobernador, su postura en contra de las asociaciones civiles es triste, un gobierno debe escuchar y también debe reconocer cuando sus estrategias no son correctas, es de grandes rectificar el camino pero es de gente muy pequeña cerrarse y atacar golpistamente, lástima por nuestro Estado”.