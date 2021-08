El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, urgió a las autoridades a utilizar “a la voz de ya” el presupuesto de egresos para el 2021 destinado para desastres naturales, luego del paso de “Grace” en la entidad.



“De acuerdo al decreto de presupuesto de egresos para 2021 hay un fideicomiso para desastres naturales por 191 millones, 552 mil pesos, 999 pesos, porque la gente requiere el apoyo ya, ya no se puede esperar más”, indicó.



Y es que estimó que el próximo semestre del año, las expectativas de un incremento de la economía no se cumplirán debido a las múltiples afectaciones que negocios sufrieron en las zonas turísticas principalmente.



“Tan sólo un millón de negocios en estos años de COVID, pequeños y medianos cerraron, pues fueron castigados por la falta de financiamiento y capital, y en el caso de Veracruz como es zona costera tiene muchos negocios en la parte turística, y con ello entrada de recursos y con la devastación se perderá”, expuso.



Por ello, consideró que el Gobierno Federal y Estatal no sólo debe aplicar el recurso para el apoyo de las familias, sino también para las empresas.



“La economía de por si no creció en este semestre, por lo contrario, y ahora que se espera para el siguiente, lo pronosticado no se va a cumplir, de ahí el apoyo a la población. Urge que se aplique ya, no solo a las familias sino a los negocios afectados”, finalizó.