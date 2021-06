Edificio que AMLO desdeña tiene aval federal; no está en Centro Histórico: Alcaldía

El edificio multipropósito que se construye detrás del Faro “Venustiano Carranza”, en el Centro de Veracruz, cuenta con los permisos federales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desde la pasada administración municipal, afirmó el alcalde Fernando Yunes Márquez.Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochara que el inmueble afecte el patromonio histórico de la ciudad, por lo que debería ser “rebanado” , el edil aclaró que se actuó conforme a la reglamentación federal y municipal, además de que ese perímetro de Xicoténcatl y Mariano Arista no está dentro del Centro Histórico."Es perímetro C, no es del Centro Histórico o casco histórico y cuenta con las demás validaciones federales como la CFE y otras tantas más para poder gestionar permisos de construcción. Nos tenemos que basar en reglamento, el INAH le dio una autorización, están en regla", dijo.Reiteró que se hizo el cambio de uso de suelo por parte de la pasada administración del Ayuntamiento de Veracruz y presentaron el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo cual no se puede negar la construcción, dado que cumplen con los requisitos."Tiene permisos, yo respeto la opinión del señor Presidente pero siempre todos los permisos que se tienen que dar, tienen que ser con base en la autoridad pertinente, en su caso, se tuvo la autorización de la anterior administración para el cambio de uso de suelo, se tiene autorización por parte del INAH", dijo.Según explicó, el inmueble que se construye es multipropósito, es decir, será hotel y para departamentos.