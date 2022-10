Ediles de Sayula responden a la Alcaldesa y le exigen ponerse trabajar

“Que se use el recurso de Sayula de Alemán para los sayuleños, no para intereses particulares”, es el mensaje que dieron ediles de Sayula de Alemán al contestar los señalamientos mediáticos que a lo largo de la semana ha efectuado la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. Además, desmintieron que estén haciendo mal uso de los recursos públicos.En un mensaje que se emitió a través de la página oficial del Ayuntamiento, los regidores y el síndico le solicitaron a la Alcaldesa ponerse a trabajar, “deja de engañar a tu gente, ya basta de tantas mentiras, ya basta de hacerse la víctima”.“Ya estamos hartos de tantas mentiras y tanta difamación sin pruebas ni fundamentos. Acá venimos a trabajar, no a hacer show ni a hacer payasadas”, dijo la regidora Zoila García Wandestrand.El edil con la comisión de Hacienda, Abimael Merino de los Santos, negó que se estén firmando cheques haciendo mal uso de los recursos.“Desde que ella regresó, el síndico, Bartolo Grajales Lagunes no ha firmado ni un sólo cheque como alcalde suplente. Eso simplemente es una mentira más de ella”, aseveró.En el mismo tenor, desmintió que se haya acudido a Xalapa a pedir su destitución.“Se llevó al Congreso un documento anunciando a los legisladores su ausencia injustificada, se le puso al tanto al Congreso de su inasistencia por tantas faltas injustificadas”, aclaró al respecto.De igual modo, Abimael Merino dijo que en todo momento se ha buscado que la Alcaldesa analice las cuentas y los documentos de los gastos, pero ella se ha mostrado renuente a cumplir con su labor “porque quiere que despidan al Tesorero y al Director de Obras, trata de dejarlos en mal”.Expresó que la Presidenta Municipal ha tomado esta salida porque todo es parte de “un berrinche”.“Nosotros (el Cabildo) la hemos buscado con las carpetas de los gastos pero la señora no los recibe. Tenemos pruebas de que ella es la que no quiere ver la información y una vez más miente ante la prensa de que somos nosotros”, añadió.El cuerpo edilicio de Sayula de Alemán aclaró que la Alcaldesa se comporta así para que le cumplan su capricho de quitar al Tesorero, poner uno a modo, y contar con recursos para pagar sus deudas personales.“Es algo que no vamos a permitir, ni siquiera vamos a compartir esa responsabilidad con ella”.“Que deje de mentir, en todo momento lo que ha dicho carece de fundamento. Al día de hoy nadie, ni la Fiscalía, nos ha citado a comparecer, como falsamente acusa en sus denuncias sin fundamento”, comentó Abimael de los Santos.La regidora Alicia María García Cruz descartó que formen un bloque opositor y sostuvo que lo que quieren es trabajar por Sayula, siempre y cuando los recursos se usen de forma transparente, “por favor, señora, deje de mentir y ya póngase a trabajar”, recriminó.Los regidores manifestaron que desde hace una semana, ella no se presenta a trabajar, dejó los pendientes tirados en la oficina para irse a la capital a lanzar difamaciones y armar “mitote” contra el Cabildo y destacaron que es lo que mejor que sabe hacer.“Ha abandonado sus funciones para irse a Xalapa, arma su show contra el Cabildo”, dijo el edil Juan Manuel Symor Gómez, quien reiteró que las obras en Sayula de Alemán se están realizando en tiempo y forma.Y es que, contrario a lo que señaló la Alcaldesa, el cuerpo edilicio aseguró que hay obras terminadas, obras que están en proceso, y otras que próximamente se aperturarán porque están dentro del programa General de Inversión (PGI) 2022, “el cual se va cumplir, quiera o no la presidenta municipal para el desarrollo del municipio, pues es recurso que se debe ejecutar antes del cierre del año fiscal”.Otro de los regidores, dijo que en la ausencia de Lorena Sánchez se han realizado más obras y más acciones de Gobierno que en su presencia, pues antes sólo le preocupaba estar en su oficina unas cuantas horas y marcharse.Además, recordó que en diversas comunidades de Sayula la munícipe tiene mala reputación porque el pueblo la ha invitado a los arranques de obra, le preparan comida, le matan marranos o borregos para su visita y ella no va, los deja plantados.Los ediles reiteraron su vocación de servicio por el pueblo de Sayula de Alemán e insistieron en que la Alcaldesa sólo está preocupada en seguir su “show”, lanzando inventos y “mitotes” para causar problemas.