Editorial UV mantuvo producción en pandemia pese a escasez de papel

Aunque la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) no redujo su producción de publicaciones, sí se vio afectada por la escasez de papel en el país, admitió su director Agustín Del Moral Tejeda.“Sí afectó (la escasez de papel), sigue afectando, afortunadamente hasta ahorita, las novedades que vamos a presentar en la FILU, aunque si han habido atrasos, no graves: las imprentas nos han dicho ‘no tenemos este tipo de papel’”.Y ante dicha situación, los impresores les ofrecen reemplazar el tipo de papel, aunque la escasez sólo se refleja en retrasos.“Pero sí es real, hay un problema de escasez de papel”.Señaló que la Editorial tira entre 60 a 70 títulos por año, entre libros y revistas, y este promedio se mantuvo en pandemia tanto en ediciones de papel como digitales.“Afortunadamente la producción editorial se mantuvo… lo que sí se vio afectado fue la distribución, no se detuvo pero sí se vio visible en ese terreno”.Destacó la iniciativa del anterior director, Édgar García Valencia para incursionar en el formato de libro electrónico dentro de la Editorial UV.“Eso ayudó bastante. Porque si bien el libro impreso tuvo un freno, el libro digital abrió un nuevo camino para la UV”.