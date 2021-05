Eduardo Carreón confirma que regresa a contienda por Alcaldía de Xalapa

Casi por finalizar las campañas y darle paso a la elección local, Eduardo Carreón Muñoz, anunció su regreso a la contienda, luego de que Tribunal Electoral falló a su favor y le diera la oportunidad de representar al partido Fuerza por México a la alcaldía de Xalapa.



Aunque dijo, aún espera que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) lo ratifique, será en próximas horas que regrese a los últimos días de campaña.



"Nos dieron un golpe muy duro, en una campaña tan corta nos quitaron 12 días. Nos afectó en el tiempo pero nos fortaleció al interior con todas las estructuras que sabíamos que no nos iban a bajar de la contienda por un sorteo".



Refirió que en el caso de Misantla, el candidato ya no regresará a la contienda, al igual que otros aspirantes.



"Toda la inversión que hay en una campaña y más allá de lo económico y si te quitan 13 días de 28, es un golpe fuerte. Analizamos que los 18 candidatos que fuimos afectados, prácticamente le damos la mitad del registro al partido en Veracruz".



Hay que recordar que el OPLE canceló las candidaturas a 19 aspirantes por no respetar la paridad de género en el actual proceso electoral y será este día, cuando debe informar a los participantes a los puestos de elección popular su situación.